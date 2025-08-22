Počeo Špancirfest, ovo sve možete pogledati u idućih deset dana

Špancirfest počeo je u petak u Varaždinu, a idućih deset dana na ulicama i trgovima u srcu grada odvijat će se gotovo 600 programa - od 250 glazbenih nastupa i 80 uličnih performansa, do 227 radionica i predstavljanja 200 izlagača, a sve to u rekordnih 18 zona.

Na glavnoj festivalskoj PAN pozornici na Starom gradu večeras će se održati Disco Opera, dok narednih dana slijede međunarodni glazbeni projekt 'Odyssey' s bendovima YB i Rolling Quartz te nastupi S.A.R.S.-a, Gipsy Kingsa by Diego Baliardo, Bajage i Instruktora, Urbana & 4, PipsChips&Videoclipsa i drugih. U dvorištu Vile Bedeković nastupit će Zvonko Bogdan, Amira Medunjanin, Darko Rundek i Varaždinski tamburaški orkestar s Markom Toljom, a kazališni program organiziran je u suradnji s Kerekesh Teatrom. Osim glazbe, posjetitelje očekuje 20 performera iz cijele Europe, Park kreative, Vindiland, Atelje na otvorenom i nova Špancir Špajza s domaćim proizvođačima. Gastronomsku ponudu čine zone s okusima svijeta, street food klasici, Craft Cocktails by Kombi Bar, Carlsberg pivnica i Vinski grad s više od 350 etiketa.

„Špancirfest iz godine u godinu raste, a s njim i očekivanja. Naš je cilj nadmašiti ih stvaranjem atraktivnog programa koji će posjetiteljima priuštiti najbolju zabavu za kraj ljeta. Ove godine želimo dodatno obogatiti doživljaj i potvrditi da naš festival ostaje jedno od najvažnijih turističkih događanja na kontinentu”, rekla je Hini direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth. Dodala je kako je Špancirfest puno više od festivala. „On je snažan pokretač turističkog prometa, platforma za promociju lokalne kulture i tradicije te prilika da privučemo posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva. Očekujemo da će ponovno ojačati imidž Varaždina i ostaviti svakom posjetitelju nezaboravno iskustvo”, zaključila je Toth.

Otvorenje Špancirfesta Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







+11 Otvorenje Špancirfesta Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL