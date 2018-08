Nakon smjene Nataše Rajković kulturnjaci poručuju: 'Hrvatskoj kulturi prijeti tragedija'

Na smjenu Nataše Rajković reagirali su mnogi – ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, redatelj Miran Kurspahić, te Nora Krstulović

Glavna urednica teatra.hr Nora Krstulović upozorava kako je do smjene došlo ‘bez ikakvog objašnjenja, bez argumenata, u jeku sezone godišnjih odmora i s vrlo očitom tendencijom da ta smjena prođe ispod radara široke javnosti’.

‘Onog trenutka kad se politika odlučila uključiti – a sanacijski postupak kao takav jest uključenje politike – tu stvari kreću u silovito krivome smjeru. Nije slučajno došlo do sanacijskog postupka i nije slučajno ingerencija sa sveučilišta prebačena na Vladu RH, dakle, direktno u ruke politike, ove ili one stranke koja će tog trenutka biti na vlasti’, ustvrdio je Kurspahić, koji ‘uklanjanje’ Rajković smatra posljedicom programskih i ideoloških razmimoilaženja.

On je na smjenu Rajković reagirao otvorenim pismom objavljenim 2. kolovoza na portalu teatar.hr, u kojemu zahtijeva reviziju i poništenje takve odluke, te reviziju cjelokupnog rada sanacijskog postupka u sklopu SC-a.

Dosadašnji model možda nije bio idealan, ali je otvarao više prilika nego bilo koji drugi, smatra Krstulović. ‘Ovo nije borba samo za Natašu Rajković. Ovo je borba za koncept održavanja kulture u SC-u. Pogledate li imena ljudi koji su do sada potpisali peticiju, vidjet ćete da se radi o brojnim iznimno uglednim hrvatskim umjetnicima’, istaknula je.

Način organizacije i vođenja Kulture promjene u SC-u jedan je ‘neortodoksan model za hrvatsku kulturnu praksu’, rekla je, jer ‘to je zapravo jedna otvorena i fleksibilna platforma na kojoj mogu surađivati i umjetnici početnici i iznimno proslavljena imena domaće kulture, i to svi manje-više pod istim uvjetima, što otvara mogućnost pluralizma izričaja i estetika kakvog nema niti u jednoj drugoj javnoj ustanovi u Hrvatskoj’.

U suprotnome, SC će se naći 'u nebranom grožđu' te će morati vratiti sva sredstva uz eventualne penale, istaknula je. Ugroze li se ti projekti, to bi, kako je rekla, mogao biti ogroman problem, ‘a vrlo je upitno i hoće li ljudi koji su već dogovorili neke suradnje s Kulturom SC-a htjeti realizirati te projekte s novim čovjekom na čelu, o kojemu ne znaju ništa osim da je u jednom intervjuu izjavio da kulturi treba smanjiti proračun’.

To se ponajprije odnosi na daljnji tijek i konačnu realizaciju započetih projekata, poglavito onih koji se financiraju sredstvima državnog proračuna i europskih fondova, na što upozorava i Nora Krstulović iz teatra.hr.

MZO: SC posluje pozitivno

Kulturnjaci zahtijevaju odgovornost nadležnih institucija, u prvome redu ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je imenovalo sanacijsku upravu, a koje se za sada, upozorava Miran Kurspahić, odbija oglasiti.

‘Ministrica Divjak, koja ima pravo na veto, nije se oglasila ni na nikakav način. To smatram sramotnim i krajnje neodgovornim. U krajnjoj liniji, što to govori? Ignoriranje jednog velikog i bitnog problema usred Zagreba je i nemar, a to zorno svjedoči o načinu na koji se odnose prema kulturi’, rekao je Kurspahić.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovorili su kako sanacijski upravitelj, temeljem Odluke Vlade RH o sanaciji Studenskog centra Sveučilišta u Zagrebu, ima sve ovlasti imenovanja i razrješenja voditelja ustrojstvenih jedinica, kao i donošenja odluka u pogledu radno-pravnog statusa pojedinih zaposlenika i skupina zaposlenika.

Prema dostavljenim izvještajima o poslovanju Studenskog centara u Zagrebu te službenom Financijskom izvještaju za 2017. godinu, poslovanje SC-a završeno je s ukupnim pozitivnim poslovanjem, stoji nadalje u priopćenju ministarstva, koje stoga nije predvidjelo financijska sredstva u Državnom proračunu za 2018. godinu za sanaciju Studenskog centra u Zagrebu.