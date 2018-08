Za Eshilovu Orestiju pod Mosor dovezli 300 tona materijala

Eshilovu trilogiju Orestija dramski će ansambl 64. Splitskog ljeta premijerno izvesti na ambijentalnoj pozornici na Mosoru, pokraj Sitnog Gornjeg u petak 10. kolovoza s početkom u 20 sati. Predstavu režira nagrađivani makedonski redatelj Dejan Projkovski a kao protagonisti nastupit će Ksenija Prohaska kao Klitemnestra, Siniša Popović u ulozi Agamemnona, Goran Marković kao Egist, Marjan Nejašmić Banić kao Korovođa, Mijo Jurišić u ulozi Oresta, Petra Kovačić Pavlina bit će Elektra, a Anastasija Jankovska tumačit će ulogu Kasandre.

Predstava se igra u prijevodu Bratoljuba Klaića, dramaturšku je obradu izvršio Jasen Boko, scenografiju potpisuje Valentin Svetozarev, kostime je osmislio Mladen Radovniković, a originalnu glazbu eminentni makedonski glazbenik Goran Trajkovski.

Eshilova Orestija, nazvana po Orestu, Klitemestrinom i Agamemnonovu sinu, trilogija je koja prati posljednji ciklus u nizu krvnih osveta unutar obitelji Atrida. Dijelove trilogije čine tragedije Agamemnom, Žrtva na grobu i Eumenide. Nakon povratka kući mikenskog kralja Agamemnona, heroja pobjedničkog Trojanskog rata, njegova žena Klitemnestra ubija ga da bi osvetila njihovu kćer Ifigeniju, koju je Agamemnon žrtvovao prije odlaska u rat, kao i radi štete koju je rat nanio mikenskoj zajednici. U drugom dijelu Orest ubojstvom majke Klitemnestre osvećuje oca, nakon čega u završnom dijelu trilogije stupa pred atensku porotu koja mu sudi zbog tog ubojstva.

'Što je demokracija predstavljala u Orestiji, a što predstavlja danas, u svijetu u kojem također imamo bogove, samo ih zovemo drugačijim imenom? Može li se jedan zločin riješiti drugim? Jesu li važniji moralni principi ili pravosudni sustav? To su pitanja koja postavlja predstava', rekao je redatelj kojemu je ovo prva režija u Splitu dodavši da se tome pridružuje i ključno pitanje što i koliko individualac može učiniti i promijeniti. Da bismo odgovorili na to pitanje, zaključio je, ne moramo krenuti na fizičko putovanje, već zaviriti u dubinu svog srca, a upravo na to želi potaknuti svojom vizijom Orestije.