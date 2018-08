Vukovar Film Festival premijerno prikazuje pobjednike Cannesa

Hrvatski film "Za ona dobra stara vremena" Eduarda Galića otvorit će u četvrtak 23. kolovoza 12. Vukovar Film Festival, koji do 26. kolovoza u Vukovaru i Borovu Naselju donosi više od 60 filmskih projekcija na sedam lokacija, a novost ovogodišnjeg programa je nova kategorija koja donosi četiri pobjednika Cannesa

Program 12. VFF-a uvodno je na konferenciji za novinare u klubu Beertija u Zagrebu najavio direktor Igor Rakonić . Istaknuo je kako festivalski program i ove, kao i svake godine do sad, donosi najbolje filmove s ponajboljih europskih i svjetskih festivala, ove godine na sedam atraktivnih lokacija i ponovo uz bogat program projekcija.

"Za ona dobra stara vremena", čijoj će projekciji prisustvovati i ekipa filma, nalazi se u službenoj konkurenciji dugometražnih igranih filmova u kojoj će se za festivalske nagrade natjecati i srpska znanstveno-fantastična drama "Ederlezi Rising" redatelja Lazara Bodrože, njemačka drama "Ples između redova" redatelja Thomasa Stubera, te rumunjski film "Ne zanima me ako u povijesti ostanemo zapisani kao barbari" Radua Judea, koji je ujedno i rumunjski kandidat za Oscara.

Sinovčić je najavio i iznimno jaku konkurenciju dokumentarnih filmova na ovogodišnjem VFF-u, koja donosi mađarski film "Ultra" redatelja Balazsa Simonyija, srpski "Druga strana svega" Mile Turajlić, te dokumentarni film hrvatske redateljice Lane Šarić "Živjeti, ploviti". Tu su još i češki "Život u Batinim naseljima" Karoline Zalabákove i Petra Babineca, njemački "Izlaz" redateljice Katharine Woll, bugarski "Jam Session" Borislava Koleva te još dva hrvatska – "Uvik isto" Slavice Šnur i "Varoški Amarcord: Tri pjevača malo jača" Ivana Živkovića.

Cannes 'seli' u Vukovar

Filmovi su birani po principu "što je bolje, to je naše", napomenuo je Sinovčić, pa je zbog gustoće odličnih ostvarenja ovogodišnji program filmskog festivala u Vukovaru pojačan za još jednu filmofilsku kategoriju, 'Pobjednici Cannesa'.

Tu će biti prikazana četiri filma koji su ove godine osvojili glavne nagrade na tom najprestižnijem svjetskom filmskom festivalu: "Obiteljske veze" redatelja Hirokazua Kore-Ede, dobitnik Zlatne palme za najbolji film festivala; "Hladni rat" Pawela Pawlikowskog (nagrada za najboljeg redatelja), talijanski "Dogman" Mattea Garronea (nagrada za najboljeg glumca) i "Izgaranje" redatelja Leeja Changa-donga, koji je na festivalu odnio nagradu FIPRESCI za najbolji film.

To je, međutim, tek dio filmova prikazanih u Cannesu koji će biti u programu ovogodišnjeg VFF-a: "Cannes, 'svjetsko prvenstvo u filmovima', bit će dosljedno predstavljeno u Vukovaru i to kroz niz pobjedničkih filmova ali i onih koji nisu osvojili nagrade ali su konkurirali za Zlatnu palmu. Sve što vrijedi iz Cannesa seli se u Vukovar i bit će to jedna prava poslastica", poručio je Sinovčić, napomenuvši kako je redom riječ o hrvatskim premijerama.

Već tradicionalno u popratnom programu festivala projekcije se održavaju i u kategorijama 'Europo, otvori se', 'Francuski fokus' i 'Viking invazija', gdje je Sinovčić posebno izdvojio norveški ilm "Utoya, 22. srpnja" redatelja Erika Poppea, nastao na temelju stvarnog događaja u kojemu je prije nekoliko godina masovni ubojica Breivik ubio sedamdesetak ljudi na tome otoku.

Kao jednu od atraktivnijih kategorija najavio je i 'Europskih velikih četiri' gdje će biti prikazan novi film Asghara Farhadija "Svi znaju sve" s oskarovcima Javierom Bardemom i Penelope Cruz u glavnim ulogama.