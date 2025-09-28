Najavljeno jubilarno 20. izdanje DokuArt festivala u Bjelovaru

Festival će otvoriti mađarski dokumentarni film 'Euforija postojanja' o 90-godišnjakinji koja je preživjela Auschwitz i pleše u predstavi o svom životu. 'Originalno, veselo i optimistično predstavljamo jubilarno izdanje koje donosi snažne filmove i nova iznenađenja', istaknula je selektorica festivala Rada Šešić na predstavljanju programa na bjelovarskom korzu.

Među posebno najavljenim filmovima je iranski 'To nije film' redatelja Jafara Panahija koji je slavio na Filmskom festivalu u Cannesu, a koji je snimao unatoč kućnom pritvoru i 20-godišnjoj zabrani filmskog rada. Film je prokrijumčaren iz Irana na USB sticku i prikazan kao specijalna projekcija. Kritičari su ga proglasili jednim od najboljih filmova 2012. godine i ocijenili kao hrabar čin nenasilnog otpora.

Prikazat će se i 3D dokumentarac Wernera Herzoga 'Špilja zaboravljenih snova' o francuskoj špilji koja krije tajne života pračovjeka. 'Iako će se prikazati filmovi koji se dotiču Palestine i Ukrajine, zajednička im je nota optimizma i nade', navela je Šešić.