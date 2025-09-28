Najavljeno jubilarno 20. izdanje DokuArt festivala u Bjelovaru

Jubilarni 20. DokuArt, festival dokumentarnog filma održat će se od 4. do 10. listopada u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar, a na programu je deset filmova iz deset zemalja i bogat popratni program s radionicama za učenike osnovnih i srednjih škola
Festival će otvoriti mađarski dokumentarni film 'Euforija postojanja' o 90-godišnjakinji koja je preživjela Auschwitz i pleše u predstavi o svom životu. 'Originalno, veselo i optimistično predstavljamo jubilarno izdanje koje donosi snažne filmove i nova iznenađenja', istaknula je selektorica festivala Rada Šešić na predstavljanju programa na bjelovarskom korzu.
Među posebno najavljenim filmovima je iranski 'To nije film' redatelja Jafara Panahija koji je slavio na Filmskom festivalu u Cannesu, a koji je snimao unatoč kućnom pritvoru i 20-godišnjoj zabrani filmskog rada. Film je prokrijumčaren iz Irana na USB sticku i prikazan kao specijalna projekcija. Kritičari su ga proglasili jednim od najboljih filmova 2012. godine i ocijenili kao hrabar čin nenasilnog otpora.
Prikazat će se i 3D dokumentarac Wernera Herzoga 'Špilja zaboravljenih snova' o francuskoj špilji koja krije tajne života pračovjeka. 'Iako će se prikazati filmovi koji se dotiču Palestine i Ukrajine, zajednička im je nota optimizma i nade', navela je Šešić.
Festival uključuje i poseban program namijenjen radnicima iz Nepala i Indije.
'Želimo pozvati radnike da dođu i upoznaju se s Bjelovarčanima, a također želimo da naši građani pruže ruku prijateljstva prema ljudima koji ovdje žive i rade', pojasnila je selektorica. U sklopu popratnog programa organizirat će se radionica za dokumentarni film od 6. do 10. listopada te kušanje hrane iz Indije i Nepala i prezentacija o odjeći tih zemalja.
U sklopu popratnog programa 'Svaki čovjek je jedan film' sudjelovat će i građani, a edukativni dio čini radionica dokumentarnog filma za osnovnoškolce koju vodi Đuro Gavran te posebne projekcije filmske pismenosti za osnovne i srednje škole.
Masterclass na temu 'Od dokumentarnog do igranog - kako je nastajao film 'Dražen' ' održat će Danilo Šerbedžija, najavio je ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra Denis Hladiš.
U programu su 'Euforija postojanja' redateljice Réke Szabó iz Mađarske, 'Život je lijep: Pismo Gazi' redatelja Mohameda Jabaly iz Norveške, 'Između delikatnog i nasilnog' redatelja Sirina Bahara Demirel iz Turske, 'Špilja zaboravljenih snova' redatelja Wernera Herzoga iz Francuske, 'Umrla sam u Irpinu' redateljice Anastasiie Falileieva iz Češke i Slovačke.
Tu su i 'Naše vrijeme će doći' redatelja Andreasa Ueckera iz Austrije, 'Fiume o morte!' redatelja Igora Bezinović iz Hrvatske, 'To nije film' redatelja Jafara Panahija iz Irana, 'Tungrus' redateljice Rishi Chandna iz Indije i 'Cent'anni' redateljice Maje Doroteje Prelog iz Slovenije.