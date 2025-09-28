Proglašeni dobitnici glavnih nagrada ovogodišnjeg 25FPS festivala

O tri jednakovrijedna GrandPrixa ovogodišnjeg, 21. izdanja tog međunarodnog festivala eksperimentalnog filma i videa odlučivao je, birajući između 25 filmova u međunarodnoj konkurenciji, tročlani veliki žiri, Erika Balsom, Stoffel Debuysere i Michael Robinson.

Za nagrađeni film 'Momentum' obrazložili su, među ostalim, kako je to film 'o želji da vidimo, da vidimo tuđim očima, onkraj koprene novogovora i dvomisli, kroz objektiv prošlog i sadašnjeg vremena.'

Žiri je kao 'spomenik veličanstvenoj običnosti' nagradio film 'Biti John Smith', koji 'naglašava koliko je čvrsto 'ja' usidreno unutar 'mi', kolektiva koji obuhvaća ne samo tisuće drugih koji dijele umjetnikovo ime, već i milijune drugih s kojima mora dijeliti krhki i nejednaki svijet.'

Filmu 'Zeleno sivo crno smeđe' nagradili su kao 'groteskno, taktilno i zastrašujuće, primamljivo djelo filmske poezije koje se uspjelo doimati i pretpovijesno i posthumano, no uznemirujuće je prepoznatljivo kao sadašnjost.'