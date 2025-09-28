Proglašeni dobitnici glavnih nagrada ovogodišnjeg 25FPS festivala

Filmovi 'Momentum' Nade El-Omari, 'Biti John Smith' Johna Smitha i 'Zeleno sivo crno smeđe' Yuyan Wang dobitnici su ovogodišnjih glavnih nagrada Festivala 25FPS, koji je završio u subotu u zagrebačkom kinu Kinoteka
O tri jednakovrijedna GrandPrixa ovogodišnjeg, 21. izdanja tog međunarodnog festivala eksperimentalnog filma i videa odlučivao je, birajući između 25 filmova u međunarodnoj konkurenciji, tročlani veliki žiri, Erika Balsom, Stoffel Debuysere i Michael Robinson.
Za nagrađeni film 'Momentum' obrazložili su, među ostalim, kako je to film 'o želji da vidimo, da vidimo tuđim očima, onkraj koprene novogovora i dvomisli, kroz objektiv prošlog i sadašnjeg vremena.'
Žiri je kao 'spomenik veličanstvenoj običnosti' nagradio film 'Biti John Smith', koji 'naglašava koliko je čvrsto 'ja' usidreno unutar 'mi', kolektiva koji obuhvaća ne samo tisuće drugih koji dijele umjetnikovo ime, već i milijune drugih s kojima mora dijeliti krhki i nejednaki svijet.'
Filmu 'Zeleno sivo crno smeđe' nagradili su kao 'groteskno, taktilno i zastrašujuće, primamljivo djelo filmske poezije koje se uspjelo doimati i pretpovijesno i posthumano, no uznemirujuće je prepoznatljivo kao sadašnjost.'
Posebno priznanje velikog žirija osvojio je rad 'Osjećaj potonuća' Zacharyja Epcare, 'zavodljiv, prostran rad koji nas odvodi negdje drugdje, prigušene napetosti, koji traži nove oblike intime u sterilnosti.' Žiri kritike - Vanja Gajić, Dario Dunatov i Bartol Babić Vukmir nagradio je filmove 'Crnogoj' Tina Žanića u hrvatskoj konkurenciji te „Biti John Smith” Johna Smitha u međunarodnoj.
Za nagrađeni film 'Crnogoj' u programu Refleksi obrazložili su da ih je 'iznenadio svojom agresivnom, eliptičnom montažom kojom ubija svaki naš pokušaj da u njegovim muljevitim, kričavo obojenim slikama nađemo čvrsto uporište.' Film 'Biti John Smith', napomenuli su, dojmio ih se već prvi dan festivala svojim toplim humorom, oštrom samosviješću, te naizgled asocijativnom strukturom koja je zapravo pažljivo složena.
Po izboru Udruge za audio-vizualna istraživanja 25 FPS nagrada Green DCP dodijeljena je filmu 'Alisa u zemlji' Maje Ležaić, koji ih je 'osvojio svojom zaigranošću, nježnošću i oniričnim jezikom, te polazeći od osobnog iskustva, gradi slojevit imaginarij koji priziva univerzalna sjećanja na djetinjstvo.'
Nakon Zagreba, festival putuje u riječko Art-kino, 30. rujna te 1. i 3. listopada, a potom i u splitski Multimedijalni kulturni centar, 30. listopada.