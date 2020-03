Najavljen nacionalni projekt digitalizacije kulturne baštine

Projekt 'e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine' Ministarstva kulture predstavljen je u srijedu u Zagrebu, a cilj mu je uspostavom centralnog repozitorija za pohranu, pristupanje i pretraživanje hrvatske kulturne baštine omogućiti širu dostupnost arhivskim sadržajima u skladu s potrebama današnjeg vremena

Projekt je u Muzeju Mimari u Zagrebu predstavila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknuvši da će on dugoročno osigurati puno ambicioznije procese digitalizacije, čuvanja, uspostave metapodataka, te bolje prezentacije i boljeg korištenja građe.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u fazama. Za sada su osigurana sredstva za prvu fazu, a to je uspostava sustava, odnosno, postavljanje kompletne infrastrukture za digitalizaciju.

Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić naglasio je da se HRT-ov arhivski fundus između ostalog sastoji od 243.661 kazete beta formata i filmske građe u trajanju od čak 36.500 sati. 'To je neprocjenjivo kulturno blago i fundus koji HRT trenutno brižno arhivira i čuva. Ovim projektom steći će se uvjeti za očuvanje izuzetno opsežne audio-vizualne građe i omogućiti pristup nekim već zaboravljenim sadržajima iz naše povijesti', kazao je Bačić.

Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović kao jedan od ključnih aspekata projekta, uz očuvanje kulturne baštine, izdvojio je to što će on učiniti baštinsku građu prezentnijom na web platformama. To je izuzetno značajno jer se time otvaraju vrata hrvatskih muzeja i kulturne baštine cijelom svijetu, smatra Gašparović, čiji je muzej s digitalizacijom počeo prije desetak godina, te dosad ima oko 70 tisuća digitaliziranih zapisa na web portalu digitalizirane muzejske baštine Europeana.

'Od kad smo to napravili, broj interesa za naš fundus i posudbe se ustostručio. Ne čuvamo mi kulturnu baštinu sebe radi i ne spremamo ju u depoe zato da bismo je čuvali za neku bolju budućnost, nego između ostalog zato da i mi, a time i cijeli svijet bude svjestan značaja kulturne baštine koju Hrvatska posjeduje', poručio je ravnatelj MUO-a.