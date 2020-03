Na Dan žena kustoski kolektiv WHW otvara svoju prvu izložbu u bečkom Kunsthalleu

Na Međunarodni dan žena 8. ožujka, domaći kustoski kolektiv WHW u Kunsthalle Wien otvara svoju prvu izložbu '…o kruhu, vinu, autima, sigurnosti i miru' uz nastup umjetnika Tima Etchellsa, Marlene Streeruwitz i Wiener Grippe / KW77 te Hora 29. Novembar.

Naziv izložbe '…o kruhu, vinu, autima, sigurnosti i miru' citat je libanonskog autora Bilala Khbeiza ('Globalization and the Manufacture of Transient Events') koji piše po čemu se sve razlikuju snovi ljudi s globalnog juga i onih sa zapada, navodi se u najavi izložbe.

'Prema Khbeizu, sam popis tih stvari – kruh, vino, auti, sigurnost i mir – definirao je ideju 'dobrog života', nedokučivog u velikom dijelu svijeta. Gotovo dva desetljeća kasnije, ove osnovne stvari sve više počinju izmicati i ljudima u dijelovima svijeta gdje su se one nekad podrazumijevale. Klimatske promjene dovode u pitanje nastavak života na zemlji, ekološka katastrofa se ubrzava, povjerenje u dobronamjernost kapitalizma izgubljeno je nakon sloma 2008. Ipak, izložba nije priznavanje poraza niti mračna kritika svega onoga što u svijetu ne valja, već naprotiv, umjetnici i umjetnička djela zastupljeni u njoj nastoje iznova promišljati 'dobar život' kao kolektivno i individualno iskustvo', naglašavaju kustosice WHW-a u najavi izložbe.