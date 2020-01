Nagrađivani dokumentarni film o maloj trgovini ručno rađenih gitara u Dokukinu KIC

Nagrađivani dokumentarac 'Carmine Street Guitars' kanadskog redatelja Rona Manna, intimni prikaz male trgovine ručno izrađenih gitara koja se u srcu Greenwich Villagea opire sveprisutnoj komercijalizaciji, imat će u petak, 17. siječnja svoju zagrebačku premijeru, u Dokukinu KIC.

'prvi do srca'

'Snimljen u cinéma verité stilu Carmine Street Guitars daje dragocjen uvid u svakodnevicu zaposlenika i mušterija ove popularne i nesvakidašnje kvartovske radnje', stoji u najavi distributera filma, Restart Labela.

Kako se dodaje, film slavi kreativnost zajednice i odaje počast njujorškoj boemštini koja nestaje, a tu je i nekoliko sjajnih mikro-koncerata u kojima nastupaju legendarni gitarist Lenny Kaye (Patti Smith Band), Charlie Sexton (Bob Dylan Band), Nels Cline iz Wilca, Kirk Douglas iz The Rootsa, te članovi bendova The Kills i The Sadies.

Premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, film prati tjedan dana u životu trgovine na adresi 42 Carmine St., uz duhovite razgovore vlasnika dućana s dugogodišnjim mušterijama, među kojima je i legendarni Jim Jarmusch na čiju je inicijativu, kako se saznaje na odjavnoj špici, došlo do snimanja tog dokumentarca.

Jarmusch ne samo da je Mannu otkrio tu trgovinu, već je i film napravljen u tonu njegovih 'Coffee and Cigarettes' i 'Patterson'. Jarmusch u filmu parafrazira svoj nastup u kultnom indie-klasiku 'Dim u lice' Waynea Wanga i Paula Austera o bruklinskoj trgovini.