Misterij najskuplje slike svijeta: Zašto ne žele pokazati Da Vincijeva Krista?

U rujnu je najskuplja slika na svijetu, 'Spasitelj svijeta' Leonarda da Vincija, trebala biti izložena u Louvreu u Abu Dhabiju, ali je događanje otkazano bez ikakvog objašnjenja. To je potaknulo nove sumnje i glasine oko već kontroverznog djela, koje je u studenome 2017. u njujorškoj aukcijskoj kući Christie's prodano za rekordnih 450,3 milijuna dolara

Najskuplje prodana slika na svijetu, prema najavama s kraja 2017., u rujnu ove godine trebala je biti postavljena u Louvreu u Abu Dhabiju. Početkom toga mjeseca, međutim, prezentacija 'Spasitelja' misteriozno je otkazana, a javnost do danas nije dobila objašnjenje za to.

Tri godine kasnije, u studenome 2011., restaurirani Kristov portret prvi put izložen je na povijesnoj izložbi Leonarda da Vincija u londonskoj Nacionalnoj galeriji. Ljudi su ga mogli vidjeti još u Hong Kongu, San Franciscu i New Yorku, a u studenome 2017. na dražbi u londonskom Christie'su prodan je za nevjerojatnih 450,3 milijuna dolara. Identitet vlasnika nije otkriven, ali pretpostavlja se da je to saudijski princ Bader bin Abdulah bin Muhamed bin Farhan al Saud.

I povjesničar umjetnosti Martin Kemp, jedan od stručnjaka za Da Vincija, za Guardian je priznao kako nema pojma u čemu je točno problem. Napominje ipak kako ne vjeruje da se radi o nekoj vrsti straha ili kukavičluka.

'Ali tako izgleda', zaključuju u Guardianu te podsjećaju da sliku od dražbe stalno prate kontroverze i sumnje.

Među najvećima je ona da portret dimenzija 65 x 45 centimetara uopće nije djelo Leonardovih ruku. Barem ne posve. To je, primjerice, javno ustvrdio Matthew Landrus, Oxfordov akademik, tvrdeći u kolovozu za CNN kako vjeruje da je to Leonardova slika nastala uz pomoć njegovih suradnika. Pritom je, pojasnio je, osobito uočljiva pomoć Da Vincijeva učenika i suradnika Bernardina Luinija, a sam majstor u djelu je sudjelovao tek pet do 20 posto. Prema riječima Landrusa, to je vrlo jednostavno dokazati usporedbom s drugim uradcima Luinija, koji je bio jedan od dvojice Leonardovih najtalentiranijih asistenata. Drugi je bio Giovanni Antonio Boltraffio, kojemu se autorstvo nad 'Spasiteljem' pripisivalo od sredine prošlog stoljeća sve do 2011.

Osim problema s autorstvom, u Louvreu u Abu Dhabiju su se, moguće, prestrašili problema oko samoga stanja, odnosno izgleda 'Spasitelja'.

'Jer sa slikom zaista imaju problem koji je svima itekako očigledan. Ako Louvre, bilo u Abu Dhabiju, bilo u Parizu, taj problem još nije uočio, unatoč svoj tehnologiji koju ima, onda njegovi kustosi trebaju pohitati na Instagram i vidjeti objavu koja se tamo pojavila netom nakon što je rad prodan u studenome prošle godine', podsjećaju u Guardianu na post bivšeg direktora njujorškog Muzeja Metropolitan Thomasa Campbella koji je napisao: '450 milijuna dolara?! Nadam se da su kupcu jasna pitanja konzervacije.' Uz to je stavio sliku na kojoj je 'Spasitelj' usred restauracije s očišćenim prethodnim nanosima boje. Izjava Thomasa Campbella uzela se kao kritika da je djelo 'previše restaurirano', ali je on kasnije tvrdio kako je samo sugerirao da će oko slike, sasvim uobičajeno, biti puno posla za konzervatore.