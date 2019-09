Među 25 najboljih umjetničkih djela 21. stoljeća ušao i rad umjetnice iz Beograda koja je tražila muža iz EU

Top 25

1. Ragnar Kjartansson The Visitors (2012)

2. Jeremy Deller The Battle of Orgreave (2001)

3. Pierre Huyghe Untilled (2011-12)

4. Pussy Riot Punk Prayer (2012)

5. Teresa Margolles What Else Could We Talk About? (2009)

6. Christian Marclay The Clock (2010)

7. Wael Shawky Cabaret Crusades (2010-15)

8. Doris Salcedo Shibboleth (2007)

9. Yael Bartana And Europe Will Be Stunned (2007-11)

10. Gerhard Richter September (2005)

11. Olafur Eliasson The Weather Project (2003)

12. John Akomfrah The Unfinished Conversation (2012)

13. Susan Hiller J Street Project (2002-05)

14. Tino Sehgal This Variation (2012)

15. Hito Steyerl How Not to Be Seen (2013)

16. Chris Ofili The Upper Room (2002)

17. Ai Weiwei Fairytale (2007)

18. Arthur Jafa The White Album (2018)

19. Sarah Lucas God Is Dad (2005)

20. Tania Bruguera Tatlin’s Whisper #5 (2008)

21. Wolfgang Tillmans Freischwimmer (2003 - danas)

22. Steve McQueen Illuminer (2001)

23. Tanja Ostojić Looking for a Husband with EU Passport (2000-05)

24. Andreas Gursky Amazon (2016)

25. Tacita Dean Antigone (2018)