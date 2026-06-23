nova premijera Ulyssesa

Lenka Udovički i regionalna glumačka elita na Brijunima otvaraju pitanje koje bi mnogi najradije prešutjeli

G.V.

23.06.2026 u 12:32

Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković, oči u oči: dijagnoza vremena u kojem je neutralnost postala najopasniji izbor
Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković, oči u oči: dijagnoza vremena u kojem je neutralnost postala najopasniji izbor Izvor: Kazalište Ulysses / Autor: PROMO
Bionic
Reading

Kazalište Ulysses i sarajevski SARTR udružili su snage na drami 'Na čijoj strani'. Pod redateljskom palicom Lenke Udovički i uz glumačku postavu koju predvodi Ozren Grabarić, ova predstava secira povijesni sukob američkog istražitelja i legendarnog dirigenta Wilhelma Furtwänglera, tjerajući nas da se zapitamo – može li umjetnost doista ostati neutralna u vremenu zla?

Brijunski Teatar Ulysses kao svoju ovogodišnju dramsku premijeru najavljuje, u petak 31. srpnja, predstavu Na čijoj strani, slojevitu priču o moralnim izborima, kompromisima i granicama osobne odgovornosti koju prema tekstu Ronalda Harwooda i u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom SARTR postavlja redateljica Lenka Udovički.

vezane vijesti

Radnja se vrti oko uzbudljivog dramskog sukoba između američkog istražitelja i Wilhelma Furtwänglera, jednog od najvećih dirigenata 20. stoljeća. Redateljica Lenka Udovički ističe kako je povratak ovom komadu iznimno važan u trenutku kada ponovno svjedočimo ratovima, pritiscima na umjetnike, cenzuri i opasnoj autocenzuri. "Činilo mi se važnim otvoriti prostor za dijalog u vremenu kada se kultura i umjetnost ponovno pokušavaju staviti u službu politika", poručuje Udovički.

Suradnja s kazalištem SARTR ima i duboku simboličku težinu. Nastao tijekom opsade Sarajeva kao čin umjetničkog otpora, SARTR je danas prepoznat kao jedna od najvažnijih i najhrabrijih kazališnih kuća u regiji. Direktorica SARTR-a, Maja Salkić Burazerović, naglašava kako je ovaj projekt okupio umjetnike različitih generacija i sredina na "istoj strani" – strani kazališta i ljudskosti, usprkos svim produkcijskim izazovima koje nosi ovako velik regionalni pothvat.

Glumački ansambl čine neka od najznačajnijih imena regionalne scene: Ozren Grabarić, Svetozar Cvetković, Matea Mavrak, Džana Džanić, Alban Ukaj i Davor Sabo. Autorski tim predvode dramaturginja Emina Kovačević-Podgorčević, kostimografkinja Bjanka Adžić Ursulov, scenografkinja Lejla Hodžić te proslavljeni kompozitor Nigel Osborne.

Premijera predstave zakazana je za 31. srpnja u Kazalištu Ulysses na Brijunima, dok su reprizne izvedbe planirane od 1. do 4. kolovoza.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA

REPORTAŽA

Od ruske buržoazije do Kineza i Amerikanaca na Titovom grobu: Ovako se u Srbiji, kao, živi danas
NAGRAĐIVANI DOKUMENTARAC

NAGRAĐIVANI DOKUMENTARAC

U pripremi nova riječka filmsko-turistička tura 'Fiume o morte!'
TATJANA KRIZMANIĆ O BUTANU

TATJANA KRIZMANIĆ O BUTANU

Kako je Hrvatica pokorila zemlju sreće: Fascinantna priča o uspjehu naše slikarice u zemlji koja nas je upravo priznala

najpopularnije

Još vijesti