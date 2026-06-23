Lenka Udovički i regionalna glumačka elita na Brijunima otvaraju pitanje koje bi mnogi najradije prešutjeli

Brijunski Teatar Ulysses kao svoju ovogodišnju dramsku premijeru najavljuje, u petak 31. srpnja , predstavu Na čijoj strani, slojevitu priču o moralnim izborima, kompromisima i granicama osobne odgovornosti koju prema tekstu Ronalda Harwooda i u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom SARTR postavlja redateljica Lenka Udovički .

Radnja se vrti oko uzbudljivog dramskog sukoba između američkog istražitelja i Wilhelma Furtwänglera , jednog od najvećih dirigenata 20. stoljeća. Redateljica Lenka Udovički ističe kako je povratak ovom komadu iznimno važan u trenutku kada ponovno svjedočimo ratovima , pritiscima na umjetnike, cenzuri i opasnoj autocenzuri. "Činilo mi se važnim otvoriti prostor za dijalog u vremenu kada se kultura i umjetnost ponovno pokušavaju staviti u službu politika", poručuje Udovički.

Suradnja s kazalištem SARTR ima i duboku simboličku težinu. Nastao tijekom opsade Sarajeva kao čin umjetničkog otpora, SARTR je danas prepoznat kao jedna od najvažnijih i najhrabrijih kazališnih kuća u regiji. Direktorica SARTR-a, Maja Salkić Burazerović, naglašava kako je ovaj projekt okupio umjetnike različitih generacija i sredina na "istoj strani" – strani kazališta i ljudskosti, usprkos svim produkcijskim izazovima koje nosi ovako velik regionalni pothvat.

Glumački ansambl čine neka od najznačajnijih imena regionalne scene: Ozren Grabarić, Svetozar Cvetković, Matea Mavrak, Džana Džanić, Alban Ukaj i Davor Sabo. Autorski tim predvode dramaturginja Emina Kovačević-Podgorčević, kostimografkinja Bjanka Adžić Ursulov, scenografkinja Lejla Hodžić te proslavljeni kompozitor Nigel Osborne.

Premijera predstave zakazana je za 31. srpnja u Kazalištu Ulysses na Brijunima, dok su reprizne izvedbe planirane od 1. do 4. kolovoza.