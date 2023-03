'Izrasle smo iz Dubravkinih rečenica, s njom smo odrastale, ravnale smo kralježnicu zahvaljujući njenoj ljudskoj uspravnosti i književnom poštenju'

Razgovarali smo s našim istaknutim spisateljicama i spisateljima o tome što im je značila Dubravka Ugrešić, odnosno što gubimo njezinim odlaskom. Za tportal govore Olja Savičević Ivančević, Damir Karakaš, Maša Kolanović, Đorđe Matić i Ivana Bodrožić

Dodaje: 'U svojim tekstovima znala je osvijetliti pravu mjeru stvari u našoj provinciji, kako to obično biva kad se stavi ozbiljnost nasuprot površnosti, duhovitost nasuprot usiljenosti, kritičnost nasuprot kritizerstvu, talent, strast i vještina nasuprot skribomaniji i navodnim zakonima tržišta. Kao čitateljica s nestrpljenjem sam čekala njene nove knjige, vjerovala sam i nadala se da će napisati još puno toga, izgubili smo mogućnost da nam toliko toga priča i ispriča, nasmije nas i zamisli i objasni nam nas same, da nas uputi onom težom i strmijom, ali jedinom pravom stazom. Bila je velika povlastica, pa i radost dijeliti komadić vremena s Dubravkom Ugrešić. Ostale su njene knjige, veliki klasici još za njenog života, a vječno mlade i suvremene, iz kojih još imamo puno za naučiti i o umijeću pisanja i o spisateljskom dostojanstvu."

'Presjeklo me kad sam čuo vijest, Dubravka Ugrešić je bila sjajna književnica, dakle to je veliki gubitak ne samo za Hrvatsku nego i svjetsku književnost, no, iako je dobila gotovo sve najvažnije svjetske književne nagrade, iako je prevođena na brojne svjetske jezike, iako je zadnjih godina bila kandidat za Nobela, na žalost i sramotu u Hrvatskoj je bila marginalizirana, i to je nešto što doista rastužuje i pokazuje u kakvoj zapravo žabokrečini živimo. Uz to što sam volio njezine knjige, divio sam se i njezinom poštenju, principijelnosti, njezinoj hrabrosti da svakome skreše u brk ono što ga ide, bez obzira na posljedice, hvala joj za sve, čitat ćemo i dalje njezine knjige i vraćati im se', izjavio je povodom autoričine smrti Damir Karakaš.