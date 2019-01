Hrvatska publika već je vidjela dosta nominiranih, a evo što još donosi ZagrebDox

Osim filma 'Hladni rat' Pawela Pawlikovskog, koji trenutačno igra u hrvatskim kinima, a među nominiranim je za Oscara, u hrvatskim kinima i tijekom filmskih festivala prikazani su još neki od nominiranih, a neki će uskoro imati svoju hrvatsku premijeru na ZagrebDoxu. Neke od nominiranih gledali smo na Netflixu

Cijenjeni poljski redatelj natjecat će se za svog drugog Oscara (prvog je dobio 2014. za film 'Ida') u konkurenciji s libanonskim filmom 'Capernaum' (Nadine Labaki), njemačkim 'Never Look Away' (Werk ohne Autor) Floriana Henckel von Donnersmarcka, meksičkim 'Roma' Alfonsa Cuaróna (osvojio Zlatnog lava) i japanskim 'Obiteljske veze' Hirokazua Kore-ede (dobitnik Zlatne palme).

U utrci za Oscara Netflixova 'Roma', kao i 'The Favourite', zaradili 10 nominacija, i ostavili iza sebe Bradleyja Coopera i Lady Gagu