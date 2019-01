U utrci za Oscara Netflixova 'Roma', kao i 'The Favourite', zaradili 10 nominacija, i ostavili iza sebe Bradleyja Coopera i Lady Gagu

Nakon što su objavljene nominacije za najgore glumce i filmove, popularne Zlatne maline, filmoljupci su došli na svoje, jer je već svima dobro poznato da samo dan nakon toga objavljuju se najvažnije filmske nominacije - one za Oscara. Čast da otkriju svijetu nominacije, ove su godine dobili Tracee Ellis Ross i Kumail Nanjiani

Ove godine u borbi za titulu najboljeg našla su se zanimljiva imena, a sve nade polažu se u Bradleyja Coopera i Lady Gagu i njihov hit film 'Zvijezda je rođena', koji su dobili čak 8 nominacija i to u najvažnijim kategorijama. Na Cooperovu veliku žalost, njegov redateljski angažman nije prepoznat, stoga on nije nominiran u kategoriji najboljeg redatelja, no s druge strane ne bi trebao imati razloga za žaljenje.

Netflixov film Alfonsa Cuarona 'Roma', kao i 'The Favourite' Jorgosa Lanthimosa, ove godine predvode u nominacijama, svaki sa čak njih 10, dok ima 'za vratom dišu' 'Zvijezda je rođena' i 'Vice' sa po osam nominacija. A tko će od njih, sa 91. dodjele po redu, kući otići kao pobjednik, doznat ćemo 24. veljače.