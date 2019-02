Gaće nevinosti, muškarci u trudovima i anđeli željni seksa u gorkoj farsi o svetom Muhli

Predstava 'Legenda o svetom Muhli' proslavljenog hrvatskog dramatičara Mate Matišića, koja je u režiji Zorana Mužića premijerno održana u Komediji, pružila je ljubiteljima pučkog teatra i lakrdijanja dobru zabavu, ali je i ukazala na aktualno nesankcioniranje kršenja zakona, varanja i muljanja te na prevlast licemjerja

Naime, u tekstu, kao i u Komedijinoj predstavi, prepliću se dva suprotna svijeta - realistično i fantastično, otvorenost seksualnim užicima i kršćanski svjetonazor, odnosno zarobljenost dogmama Crkve itd., etičko i neetičko te ovostrano i onostrano, što je izraženo kolopletom različitih i sumanutih motiva, od lažne oporuke, lažne smrti i začeća po Duhu Svetome, preko čarobnog napitka, grobokradica koji kradu prstenove pokojnicima te željeznih gaća nevinosti, sve do muškarca u trudovima, premještanja djeteta iz muškog u žensko tijelo i ukazanja anđela Gabrijela koji voli seks i novac te vuče konce i usmjerava radnju. U toj sveopćoj sprdačini demistificiraju se politika, hrvatstvo, manjine, ruralna sredina i njezine vrijednosti te krute stege, ratnička (braniteljska) hrabrost, Crkva, vjera i praznovjerje, svetost anđela i poštenje časnih sestara i fratara, dezerterstvo te općenito ljudske mane i slabosti.

Da bi tu sumanutu priču postavio na scenu, redatelj Zoran Mužić odlučio se za formu pučkog, zabavljačkog teatra, koji inače preferira i koji je u velikoj mjeri odredio njegov dosadašnji rad. On je uz pomoć scenografa Darka Bakliže, koji je u središte scene postavio sklepani kućerak sa zastorima, te raskošnih srednjovjekovnih kostima Sare Lovrić Caparin, među kojima se ističe tzv. pojas iliti gaće nevinosti, a slijedeći Matišićevu priču, stvorio dvosatnu gorku farsu (s pauzom) s elementima parodije, lakrdije i groteske, na trenutke zabavnu, provokativnu i duhovitu, a na trenutke dosadnjikavu, u kojoj se metodom 'izokrenutih' vrijednosti ismijava gotovo sve, posebno tobože neupitne vrijednosti Crkve i male društvene zajednice. Ipak, valja reći da je u predstavi najbolji Matišićev tekst mozaične strukture u kojem su primjetni ironija i autoironija, kao i zabavljanje, bez osude i eksplicitne kritike, na račun licemjerja, lakovjerja i praznovjerja te pokvarenosti i gluposti ljudskog roda.

Igra Komedijina ansambla bila je sigurna i kompaktna, u određenim interpretacijama karikaturalna. Filip Juričić je beskrajno smiješan u ulozi antijunaka fra Muhla, odnosno anđela Gabrijela, lukavog manipulatora, lažljivca i prevaranta, 'heroja' naših dana, koji pod izgovorom da pomaže svojoj pastvi intervenira u odnose svojih naivnih i praznovjernih suseljana i raznim lažima, spletkama te čak tzv. teološkim i pseudoznanstvenim teorijama manipulira njihovim životima s ciljem da dođe do vreća novca i zabranjenog seksa. On, poput Boccacciova fra Lorenza, priziva sve one današnje lukavce, bez obzira dolazili oni iz područja Crkve ili politike, koji koriste svoj položaj kako bi iskorištavajući druge priskrbili sebi dobit i korist.