Dvije strane zakona, ali ista tuga: Na HBO Max stiže jedna od najhvaljenijih serija godine

Mark Ruffalo i Tom Pelphrey briljiraju u priči o dvojici muškaraca koje razdvaja zakon, a povezuje bol.

Nisam, priznajem, velika obožavateljica detektivskih trilera i policijskih drama. Čak ni kada su sjajno razrađene i sofisticirane, kada kroz priču o policijskoj akciji zaranjaju u mračne ponore ljudske duše i precizno razlažu socijalne probleme određene sredine, pa i ljudsko stanje u današnjem svijetu. No taj žanr jednostavno nije – kako bi Englezi i Amerikanci rekli – 'moja šalica čaja'. Primjerice, serija 'Mare iz Easttowna' – gledala sam je i moram priznati, bila je izvrsna: Kate Winslet i ostatak glumačke ekipe podigli su je na razinu koju nisam očekivala, priča je bila snažna, uvjerljiva i upečatljiva, ali… danas se više ni ne sjećam o čemu se točno radila. Bojim se da će mi slično biti i s 'Radnom skupinom', novom serijom koja danas-sutra slijeće na HBO Max. Pogledala sam je zahvaljujući novinarskom screeneru i doista je sjajna – ali bojim se da će mi uskoro izblijedjeti iz sjećanja jer što mogu, takve serije mi jednostavno nisu toliko bitne da bih o njima dulje razmišljala ili ih dugo pamtila.

Mark Ruffalo može sve No bez obzira na to, 'Radna skupina' je iznimno kvalitetno ostvarenje. Autor joj je isti kao i kod 'Mare iz Easttowna', a čini se i da je nastavio u istom tonu – duboko, promišljeno i emocionalno slojevito. Glumačka postava je impresivna, predvođena Markom Ruffalom i Tomom Pelphreyjem, u priči o dvojici muškaraca koji prolaze kroz slična emotivna previranja, ali su se našli na suprotnim stranama zakona, pa i na dvije obale iste rijeke neuspješnih pokušaja da pronađu izlaz iz svojih muka i užasa. Mark Ruffalo, koji uistinu može sve – a posebno prenijeti tugu, bol i gubitak tako da vas zgrabi i ne pušta – glumi Toma, nekadašnjeg svećenika, sada FBI-jevca koji se trudi održati glavu iznad vode, iako bi se najradije prepustio utapanju. Dodijeljena mu je radna skupina koja treba stati na kraj lokalnoj bandi koja terorizira kvartove: upada u domove sitnih dilera i pljačka im novac od droge, skrivajući se iza jezivih maski za Noć vještica. Tom i njegova ekipa daju sve od sebe, a Tom paralelno vodi i bitku sa samim sobom. Metode koje je nekada koristio kako bi pomogao žrtvama prebroditi traumu sada pokušava primijeniti na sebe i ne ide mu najbolje. S radnom skupinom postiže određeni napredak. Sam sa sobom – mnogo teže. Izgubljen je, potišten, napušten – od sebe, obitelji, Boga.

Robbie (sjajan Tom Pelphrey), na drugoj strani zakona, nije u ništa boljoj situaciji. Napustila ga je supruga, brat mu je mrtav, a dom mu je postala kuća nećakinje Maeve koja ga je primila nakon što je ostao bez krova nad glavom i sada se brine za njegovu djecu. Maeve glumi sjajna Emilia Jones, koju znamo iz oskarovskog filma 'CODA', i ovdje se pokazujući kao veliko glumačko otkriće. Danju Robbie radi kao smetlar, a noću, zajedno sa svojim prijateljima, pljačka dilere – s motivacijom koja je mješavina želje za ispravljanjem nepravde i čistog preživljavanja. Dileri koje pljačka jednako su jadni i beznadni kao i on sam, ali Robbie se u toj akciji osjeća kao da radi nešto za sebe, za svoju djecu i za svijet. Pokušava vratiti barem djelić onog smislenog, bezbrižnog osjećaja koji je imao dok je još imao partnericu, dom i djecu kraj sebe, dok su ljetni dani mirisali na kupanje s prijateljima u jezeru starog kamenoloma, prije nego što je dotaknuo dno. Napeta i intimna atmosfera Kontrast između Toma i Robbieja – psihološki i emotivno gotovo jednako ranjivih, ali na suprotnim stranama zakona – čini okosnicu serije. I to je izvedeno sjajno. Atmosfera je napeta, ali istodobno intimna. 'Radna skupina' vješto plete priču i drži gledatelja angažiranim od početka do kraja. Dodatnu vrijednost daje i socijalna dimenzija – prikaz siromaštva i svakodnevice razorene drogom u philadelphijskom DelCo countyju – što seriji daje težinu i realizam. Sve je promišljeno, precizno i dojmljivo. Iako to možda nije žanr koji ću osobno pamtiti, neupitno je da je riječ o vrhunskom djelu.

