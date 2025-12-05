Preminuo slavni američki arhitekt Frank Gehry

Šefica njegova ureda, Meaghan Lloyd, potvrdila je njegovu smrt u e-mailu Reutersu, napisavši da je umro 'ranije jutros u svojem domu u Santa Monici nakon kratke respiratorne bolesti'.

Privlačio međunarodnu pozornost

Gehryjeve najupečatljivije i najbuntovnije kreacije hvaljene su kao djela genija, ali i kritizirane kao sebični promašaji. Do sredine 1980-ih, Gehry je privlačio međunarodnu pozornost zgradama omotanim nehrđajućim čelikom ili aluminijom koje su izgledale kao da se savijaju ili njišu, rušeći arhitektonske konvencije.

Godine 2010. panel stručnjaka koji je okupio Vanity Fair ocijenio je da je muzej u Bilbauu najvažnije arhitektonsko djelo od 1980. Ugledni arhitekt Philip Johnson ocijenio je da je to 'najveća zgrada našeg vremena', a Gehry 'najveći arhitekt kojeg imamo'.