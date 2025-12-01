'Snovi na tračnicama' - lak i lijep film o teškom i tužnom životu

Netflixov hit-film, koji već sada generira glasine o trijumfu na Oscarima, lijepa je, nježna i tužna priča o životu jednog usamljenog čovjeka u turbulentno doba ranog dvadesetog stoljeća, ali daleko od svih zbivanja - među drvećem, životinjama i kraj dvije tekućice - rijeke i željezničke pruge

'Sve prolazi tako brzo', u jednom trenutku filma 'Snovi na tračnicama' kaže Felicity Jones, koja u filmu glumi Gladys, suprugu glavnog junaka. Iako u tom trenutku govore o tome kako im kćerkica raste i mijenja se dok on izbiva zbog poslova na izgradnji željeznice i sječi šuma, u tu bi se rečenicu mogao sažeti glavni osjećaj ovoga filma. Život prolazi tako nevjerojatno brzo, često je pun tuge, samoće, nepravde i zla, ali je ipak lijep i samim time što ga živimo, dio smo Života s velikim 'ž' - prirode, društva, osjećaja i vremena na ovoj Zemlji.

Što smo mi na ovom svijetu Glavni lik u ovome filmu, Robert Grainier (Joel Edgerton), na ovaj je svijet stigao kao niotkuda, ne znajući ni tko su mu bili roditelji. S njega je tako i otišao - tiho, u snu, ne ostavljajući za sobom nasljednike i s imovinom koja je nakon njegova odlaska srasla s prirodom, cvijećem, grmljem i drvećem. Između njegova dolaska i odlaska prošlo je kojih osamdesetak godina, sedamdesetak od njih u dvadesetom stoljeću, sa svim njegovim turbulencijama, promjenama i razvojima. Robert je živio daleko od svih tih velikih događaja - većinu je života proveo u okolici gradića Bonners Ferry u Idahu, kamo je stigao kao šestogodišnje siroče željeznicom, ondje je upoznao svoju suprugu Gladys, ondje s njom izgradio brvnaru, ondje radio na izgradnji željeznice do Spokanea, ondje s drugim drvosječama rušio drveće, ondje bio sretan dok je bio najsiromašniji, ali ondje i doživio neke od najvećih životnih tragedija. Svjedočio je Robert i mnogim društvenim nepravdama, nasilju i užasu. Neke su ga i progonile u snovima, kao smrt kineskog radnika na željeznici, kojeg su drugi radnici bacili s nedovršenog mosta u klanac samo zato što nije bio bijelac. Svjedočio je i izrabljivanju radnika, kako onih željezničkih, tako i drvosječa, nizu smrti i osakaćivanja nakon kojih su sam ostajale prljave radničke čizme prikucane uz koru drveta kao spomen.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

No Robert je doživio i ono najgore što je mogao doživjeti, izgubio je ono što mu je u životu bilo najvrjednije, i te su ga sablasti pratile ostatak života, provedenog u pustinjačkoj samoći, tek su tu i tamo kojim prijateljem, prijateljicom i životinjama koje je s nježnošću hranio i s njima radio. Dočekao je Robert i najnovija čuda dvadesetog stoljeća - letove u svemir, ali i svoj let aviončićem, za kojeg je napokon, prvi put u svojem tužnom životu, osjetio da je sve što je proživio povezano sa svime drugim na svijetu - s onim životom s velikim Ž. Epika i lirika Clint Bentley pri adaptiranju je ove novele Denisa Johnsona iz 2011. godine pokazao laku redateljsku ruku i talent da jedan mali ljudski život, proživljen u jednom od najturbulentnijih razdoblja u ljudskoj povijesti - prikaže istodobno epski i lirski, emotivno i promišljeno. Daleko od svih zbivanja, ratova, historijskih prevrata, tehnoloških revolucija i društvenih previranja, njegov je junak - kojeg s dirljivom suptilnošću glumi sjajan Joel Edgerton - proživio svoju osobnu verziju tog promjenjivog i turbulentnog stoljeća, uzdižući se, tonući i mireći se sa životom koji prolazi tako brzo, toliko je pun tuge i samoće, a ipak te povezuje s nečim većim od sebe samoga - drugim ljudima, prirodom, životinjama, pa i snovima, sablastima i prikazama koje nas mnoge progone sve upornije i tiše kako nam odmiču godine.