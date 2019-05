Brutalan prikaz suvremenog čovjeka kao neurotika i uljuđenog ksenofoba

Nagrađivani nizozemski književnik Arnon Grunberg gostovao je u utorak na Zagreb Book Festivalu (ZBF), gdje je predstavio svoju knjigu 'Tirza', najavljenu kao brutalan književni prikaz suvremenog čovjeka kao neurotičnog pojedinca, urbanog ksenofoba kojega fokusiranje na materijalno i atrofirana komunikacija navode na preispitivanje svih ciljeva i motiva, vodeći ga u otuđenost i osamljenost

Njegov roman 'Tirza' najavljen je kao ironičan i brutalan obračun s europskim građanskim životima obilježenim zakržljalim međuljudskim odnosima, nedostatkom ljubavi i nemogućnošću stvarnog dodira, čiji je glavni junak neurotičan, frustriran, sarkastičan i dekadentan, tzv. 'uljuđeni ksenofob'.

Autor je kazao kako svoje ideje dobiva uvijek 'iz života', promatrajući ljude oko sebe. 'Uvijek su to male priče, anegdote; za mene proces pisanja nije samo sjedenje za računalom, nego i sam život, promatranje. To je proces dolaženja do ideje. Život je mjesto inspiracije, morate samo biti spremni slušati', rekao je Grunberg.

Za njega je to, kazao je, 'jedan prirodan proces - pričam s ljudima, promatram ih, i ne prestajem ih promatrati'. 'Mislim da dobar romanopisac mora ponešto i razumjeti o ljudima, to je neka ambicija koju kao romanopisac i želiš imati - da razumiješ dušu. Naravno, moraš i čitati i biti zainteresiran za ljude jer to je ključ za pisanje romana, jednako kao i želja za znanjem; ja uvijek želim znati kako stvari funkcioniraju, to je neka prirodna radoznalost u pokušaju dolaska do priče', dodao je.