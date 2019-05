Arnon Grunberg: 'Očekujemo li da budemo stalno sretni, jedino što nam se može dogoditi je da budemo razočarani'

Kakva je budućnost čovjeka današnjice i koja je uloga knjige u svijetu ubrzanih promjena teme su ovogodišnjeg Zagreb Book Festivala (ZBF), čije je peto izdanje svečano inaugurirano u ponedjeljak u Muzeju za umjetnost i obrt (MUO) u Zagrebu, a okupit će do 25. svibnja osamdesetak domaćih i stranih književnika, znanstvenika, novinara, publicista i prevoditelja oko središnje teme 'Vrli novi svijet?'.

'Ono što Zagreb Book Festival čini nešto različitijim od drugih književnih festivala u Hrvatskoj je to što pokušavamo književnost staviti u kontekst aktualnih društvenih zbivanja, pokušavajući pritom izbrisati onu nevidljivu ali često jako čvrstu barijeru koja postoji između autora i čitatelja, i to kroz otvorene programske formate i kombinaciju tema koje su ljudima bliske i s kojima se mogu identificirati', istaknula je Ljevak.

Profesori i znanstvenici Igor Rudan i Ivica Puljak u sklopu programa održat će predavanja na temu budućnosti znanosti i svijeta. Festival će završiti programom storytellinga u klubu Vinyl na temu 'Tell me the future', o čemu će govoriti Tanja Mravak, Mima Simić i Borna Sor. Od domaćih gostiju u programu će još sudjelovati Viktor Ivančić, Žarko Puhovski, Luce, Marko Pogačar, fra Drago Bojić, Zoran Grozdanov, Nebojša Zelič, Tvrtko Barun, Sven Popović, Lovro Škopljanac, Milena Zajović, Morana Kasapović, Ana Brnardić, Antonela Marušić, Boris Postnikov, Ivan Sršen, Nataša Medved i drugi.

Grunberg je istaknuo kako njega kao romanopisca, prirodno, daleko više od uspjeha i sreće zanimaju one želje koje ljudi nisu u stanju ispuniti - sreća koju ne uspijevaju ostvariti. 'No, mislim da je to jedna jako važna tema, sreća je svakako nešto o čemu i sam neprekidno razmišljam', rekao je pisac. 'Ali, apsolutno se ne slažem da bi sreća trebala biti obaveza, smatram da je to vrlo nezdravo', dodao je. Svakome bi trebao biti dopušteno da bude malo i nesretan – ne čitavo vrijeme, ali nitko ne može biti čitavo vrijeme sretan, to je nemoguće, smatra.

'Čak i kad bismo mogli zamisliti savršeno društvo, ni u njemu ne bi bilo moguće biti apsolutno sretan. Očekujemo li da budemo stalno sretni, jedino što nam se može dogoditi je da budemo razočarani', poručio je Grunberg.

Šindelka je istaknuo kako ga posebno brine i razočarava činjenica da su stanovnici današnjeg razvijenog zapada, koji žive u komparativnom luksuzu, toliko neprijateljski nastrojeni prema onima koji nemaju, prema migrantima, izbjeglicama.