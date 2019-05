Počinje Zagreb Book Festival: Tko će nam reći što nam donosi budućnost

Panel diskusija 'Stvar je u tome da ljudi budu sretni – čovjek današnjice' otvorit će u ponedjeljak navečer u Muzeju za umjetnost i obrt (MUO) u Zagrebu peto izdanje međunarodne književne manifestacije Zagreb Book Festival (ZBF), koja će do 25. svibnja okupiti osamdesetak domaćih i stranih književnika, znanstvenika, novinara, publicista i prevoditelja oko središnje teme 'Vrli novi svijet - što nam donosi sutra?'

OD 20. DO 25. SVIBNJA

Kao i svake godine, prijepodnevni termini bit će posvećeni dječjoj književnosti i segmentu obrazovanja, s nizom promocija knjiga za djecu i okruglih stolova na temu poticanja čitanja. Kao gosti najavljeni su, među ostalima, Carl-Johan Ehrlin, Mladen Kopjar, Željka Horvat – Vukelja, Anita Peti-Stantić, Vendi Vernić, Dubravka Težak, Nada Mihaljević i Jasminka Tihi-Stepanić.

Profesori i znanstvenici Igor Rudan i Ivica Puljak u sklopu programa održat će predavanja na temu budućnosti znanosti i svijeta. Festival će završiti programom storytellinga u klubu Vinyl na temu "Tell me the future", o čemu će govoriti Tanja Mravak, Mima Simić i Borna Sor.

Od domaćih gostiju u programu će još sudjelovati Viktor Ivančić, Žarko Puhovski, Luce, Marko Pogačar, fra Drago Bojić, Zoran Grozdanov, Nebojša Zelič, Tvrtko Barun, Sven Popović, Lovro Škopljanac, Milena Zajović, Morana Kasapović, Ana Brnardić, Antonela Marušić, Boris Postnikov, Ivan Sršen, Nataša Medved i drugi.

Organizatori i ove godine najavljuju bogatu ponudu festivalske knjižare, gdje će posjetitelji će moći birati između dvije tisuće naslova preko 20 hrvatskih nakladnika, uključujući i knjige gostujućih autora.

'Kakva je budućnost čovjeka današnjice, tko su milenijalci i kako vide svijet koji su zatekli te što žele od njega učiniti, što će se u budućnosti događati sa znanošću, umjetnošću i religijom, zašto se zaista želi ograničiti kretanje ljudi žicama i zidovima, tko će nam reći što nosi budućnost', neka su od pitanja kojima će se baviti ovogodišnji ZBF.