'Čuvari' - uzbudljiva i neobična stripovska priča o dobru i zlu s kojim se borimo danas, isto kao i jučer i - nažalost - isto kao i sutra

Serija 'Čuvari' nije ekranizacija istoimenog i legendarnog grafičkog romana Alana Moorea i Davea Gibbonsa. Ona je autorsko djelo tvoraca serije - priča koja se odvija u svijetu koji je stvorio Moore, i koji je nastavio živjeti u mašti nekih drugih ljudi nakon što je strip završio. I štogod vam rekli nezadovoljni obožavatelji stripa, koji su očekivali doslovnu ekranizaciju - ova je priča sjajna!

Internet je doista divna stvar i čovječanstvu je donio nebrojene prednosti, uključujući i demokratizaciju koja svačijem glasu dopušta da negdje bude zabilježen, da ga netko pročita i da se vlasnik toga glasa osjeća kao da ga barem netko čuje i kao da ono što piše/govori/snima negdje ipak ima odjeka. To je uglavnom dobro, ali ponekad zna biti zbunjujuće, pogrešno usmjereno ili čak naprosto loše. Zbog takve demokratizacije, pa i zbog osjećaja pojedinaca da su njihov glas i njihovo mišljenje sada relevantni u apsolutno svemu - dolazi do pojave u kojoj gledatelji i čitatelji misle da bi svojim doprinosom trebali sudjelovati u kreiranju sadržaja autorskih djela. Televizijske serije, filmovi, romani, članci, eseji, pa čak u nekim slučajevima i znanstveni radovi čija se pojednostavnjena verzija objavljuje u medijima - odjednom se smatraju isključivo proizvodima namijenjenim potrošnji pa si potrošači uzimaju za pravo odmah podići glas i reći što od tih djela jest, a što nije pogodno za njihovu daljnju potrošnju.

Takav je pokušaj ne samo zlonamjeran, nego i glup, besmislen. Istina, svako je autorsko djelo na televiziji, filmu, internetu i u tisku do određene mjere podložno sudu publike. Gledanost i čitanost, mišljenja i reakcije publike - sve to nisu nimalo beznačajni faktori u preživljavanju bilo kojeg autorskog djela, ali zahtjevi za intervencijom u sadržaj već objavljenog autorskog djela nisu demokratizacija, nego komercijalizacija i generalno nisu jamac ni kvalitete ni popularnosti sadržaja. Prilagođavanje ukusu i očekivanjima publike moguće je, ponekad čak i uspješno u nekim fazama, ali rijetko kad uspijeva kada već imaš gotovo, objavljen djelo pa ga onda ideš preuređivati. Fokus-grupe i testna publika su jedno - njima se prikazuju djela koja su još spremna na izmjene, ali naknadno preuređivanje... ne bi išlo.

I tu dolazimo do još jedne točke koja je bila okidač za nezadovoljstvo određene skupine gledatelja. Damon Lindelof je, naime, osim izgradnje paralelnog svijeta, atmosfere, predpriče i sjajne narativne strukture Alana Moorea, preuzeo i paralelu sa stvarnim svijetom. Dok je Moore u svoje doba kreirao priču 'Čuvara' prema strahovima od širih političkih i društvenih grozota tog vremena (hladni rat, nuklearno oružje...), Lindelof je u svojim 'Čuvarima' prikazao najveće prijetnje današnjem društvu: uspon desničarskih pokreta, isključivosti, netolerancije i zadrtosti. Opasnost u novim 'Čuvarima' vreba iz rulje koja je nezadovoljna činjenicom što se u modernom društvu pokušavaju ispraviti nepravde iz prošlosti počinjene prema određenim manjinama i određenim idejama te nastoje uskrsnuti davno zamrle fašizme i netrpeljivosti, pa čak i nasilne prakse kao što je linč.

Nema, dakle, nikakve sumnje u to s koje je pozicije Lindelof snimio simboličku priču o 'Čuvarima'. Nema nikakve sumnje što smatra silama dobra, a što silama zla, koliko god se raznih nijansi krilo u postupcima njegovih likova. Njegova je glavna junakinja crnkinja i žena, njegovi su glavni negativci pripadnici bezoblične gomile s maskom, koja - isto tako simbolično - obitava u prljavim naseljima prikolica, kočopereći se kipom Richarda Nixona na ulazu. Jednom dijelu gledateljstva takvo simbolično ocrtavanje dobrih i loših nikako nije sjelo, vjerojatno zato što su se prepoznali. I zbog toga su navalili na stranice na kojima se ostavljaju komentari i ocjene serija, gnjevno grmeći protiv 'oskvrnuća' originalnog stripa.

Nama ostalima, koji volimo nove priče, pa makar one i bile izgrađene u svijetu koji je smislio netko drugi prije trideset godina, ostaje ona prava priča 'Čuvara' - priča o tome koja je uloga junaka i superjunaka u svijetu u kojem se sukobljavaju dobro i zlo, a to je univerzalna, vječna priča, kojoj je Damon Lindelof pristupio s mnogo kreativnosti i osobnog entuzijazma. Novi su 'Čuvari' zato svježi, pametni, uzbudljivi i zanimljivi - prava gurmanska poslastica za svakog ljubitelja dobrih TV serija, ali i klasičnih, visokokvalitetnih stripova. Nema tog 'review bombinga' ni luzerskih zahtjeva za promjenom sadržaja ove ili one epizode koji bi to mogi poreći.