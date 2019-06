Kino Europa ključeve ipak predaje Gradu Zagrebu: 'Nismo zaslužili samo preživljavati'

Iako su 31. svibnja primili obavijest o privremenoj mjeri Trgovačkog suda u Zagrebu prema kojoj Uprava Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival (UO ZFF) do daljnjega ostaje u prostoru kina Europa, vodstvo kina ipak je odlučilo Gradu Zagrebu predati ključeve

'Iako u tome, nažalost, nismo uspjeli, naše zalaganje ipak je dovelo i do nekih konkretnih rezultata. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode donio je 27. svibnja rješenje kojim obvezuje Grad Zagreb da izradi 'detaljnu tehničku dokumentaciju za sanaciju zgrade najkasnije u roku od 120 dana'. Svjesni smo da se to može činiti kao malo postignuće, ali s obzirom na to da u gradskom proračunu i dalje ne postoji ni nacrt projekta ni budžet za njegovu realizaciju, pozdravljamo svaki korak prema transparentnom donošenju odluka i rješavanju problema na koje smo godinama upozoravali gradske vlasti i redovito ostajali bez ikakve reakcije i odgovora', navodi UO ZFF dodajući da će s velikom pažnjom pratiti razvoj situacije oko kina Europa.