Autor stripa 'Snjegolomac' Benjamin Legrand gostovao na Vrisku

Veliki francuski strip autor i scenarist Benjamin Legrand gostovao je u četvrtak u Rijeci na književnom festivalu Vrisak, promovirajući hrvatsko izdanje njegova stripa 'Snjegolomac'

Strip je objavio V.B.Z. prvi put u hrvatskom prijevodu Petre Matić i to u integralnoj verziji, koja uključuje sva tri originalna albuma: 'Snjegolomac' (Lob/Rochette, 1984.), Mjernik (Legrand/Rochette, 1999.) i Prelazak (Legrand/Rochette, 2000.).

Benjamin Legrand istaknuo je da je Jacques Lob stvarni stvaratelj ovog serijala, kao scenarist prvog albuma i autor temeljne ideje o vlaku koji nakon atmosferske katastrofe mora nezaustavljivo juriti svijetom, prevozeći posljednje ljude. Nakon Lobove smrti Legrandu je ponuđeno da radi kao scenarist nastavka priče. Kako su u prvom albumu svi akteri umrli, morao je pronaći način da ponovno pokrene priču, pa je uveo drugi vlak, rekao je.

Naveo je da je uvijek jako volio vlakove i u djetinjstvu se često s roditeljima vozio njima.

Upitan o odnosu scenarista i crtača, rekao je da je uvijek prvi scenarist, koji stvara priču, a tek tad nastupa crtač. 'Roman i strip, odnosno grafička novela, danas su zadnji prostor slobode. Kad ih stvaramo stvarno smo slobodni, a tek potom dolazi pitanje kako će ih publika prihvatiti', istaknuo je Legrand. Film i televizijske serije zahtijevao mnogo više ulaganja koja treba opravdati, dodao je.

Istaknuo je da za njega nema veće krize od ekološke, iako živimo u vremenima u kojima se natječu krize ekonomskih ratova, pravih ratova, ekonomskih kriza i političkih kriza. Nisam optimist, a možda nikad nisam ni bio, istaknuo je.

Rekao je da je za književni rad i rad na stripu potrebno možda 10 posto inspiracije i 90 posto rada.

'Talent je pokušavati najbolje raditi svoj posao", naglasio je Legrand.

Upitan da ocijeni film Bong Joon-hoa po stripu, kao i kasniju televizijsku seriju, Legrand je rekao da je volio taj film i već tad znao da je Bong veliki redatelj. To se poslije dokazalo, te je on sad jedan od najvećih svjetskih redatelja. ustvrdio je. Serijom nije tako zadovoljan, smatra da je film bio dovoljan i da nije bilo potrebe za njom, ali zna da je to rezultat marketinga.

U sklopu programa Vriska u četvrtak u Art-kinu se prikazuje i Bongov film 'Snowpiercer'.