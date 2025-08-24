japanski stih

Dodijeljene nagrade 'Vladimir Devidé' za najbolji haiku na engleskom jeziku u 2025.

I.V.

24.08.2025 u 23:48

Među tri prvonagrađena rada našao se haiku Amira Kapetanovića, dok su drugu nagradu dobili Darko Brkulj i Denis Peričić

Na natječaj 'Vladimir Devidé' 2025. pristigli su radovi 243 autora iz 36 zemalja. Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Drago Štambuk, Tomislav Maretić i Nikola Đuretić odlučilo je da su najbolji haiku na engleskom jeziku napisali Amir Kapetanović (Hrvatska), Kanchan Chatterjee (Indija) i Sandra Simpson (Novi Zeland).

Među deset drugonagrađenih našao se haiku dvojice hrvatskih autora - Darka Brkulja i Denisa Peričića.

Nagrada za najbolji haiku na engleskom Vladimir Devidé dodjeljuje se od 2011. godine, a utemeljena je u Osaki u čast hrvatskom matematičaru, japanologu, akademiku i književniku te istaknutom promicatelju japanske kulture u Hrvatskoj - Vladimiru Devidéu.

Nagrađene radove autora iz Hrvatske možete pročitati u nastavku.

Amir Kapetanović (1. nagrada)

stari tanjuri

zveče svi zalogaji

mojih ljubavi

Darko Brkulj (2. druga nagrada)

Ona vidi plavo nebo

Prvi put zadivljena

Prevrnuta kornjača

Denis Peričić (2. nagrada)

Rascijepljen zmijin

višeznačan je jezik:

tajna dvostruka

