Dodijeljene nagrade 'Vladimir Devidé' za najbolji haiku na engleskom jeziku u 2025.

Na natječaj 'Vladimir Devidé' 2025. pristigli su radovi 243 autora iz 36 zemalja. Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Drago Štambuk, Tomislav Maretić i Nikola Đuretić odlučilo je da su najbolji haiku na engleskom jeziku napisali Amir Kapetanović (Hrvatska), Kanchan Chatterjee (Indija) i Sandra Simpson (Novi Zeland).

Među deset drugonagrađenih našao se haiku dvojice hrvatskih autora - Darka Brkulja i Denisa Peričića.

Nagrada za najbolji haiku na engleskom Vladimir Devidé dodjeljuje se od 2011. godine, a utemeljena je u Osaki u čast hrvatskom matematičaru, japanologu, akademiku i književniku te istaknutom promicatelju japanske kulture u Hrvatskoj - Vladimiru Devidéu.