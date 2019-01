Apel pisaca i novinara: Trgnite se iz nojevskog sljepila i zaštitite slobodu izražavanja

Hrvatsko društvo pisaca i Hrvatsko novinarsko društvo objavili su priopćenje povodom niza presuda medijima u kojemu apeliraju da se vlast, posebno Ministarstvo kulture, kao najodgovornija instanca za medijsko zakonodavstvo, 'trgne iz nojevskog sljepila te zaštiti slobodu izražavanja i spisateljsku neovisnost'

A sve to – presuda novinaru zbog istinitog izvještavanja, presuda portalu zbog satiričkog priloga, golemi broj sudskih tužbi koje podižu često isti političari i javne osobe tražeći velike novčane odštete (demantije ne traži nitko) – događa se nama, sada i ovdje! Kao pisci: autori mogućih 'spornih' tekstova, suradnici i čitatelji 'spornih' medija ne pristajemo na takvu polutansku demokraciju i društvenu regresiju.

Stoga, ovim putem izražavamo solidarnost s kolegama i medijima koji su posljednjih dana na sudovima proglašeni krivima za to što su radili svoj posao. Nadalje, ovim putem apeliramo na vlast – posebno na Ministarstvo kulture kao najodgovorniju instancu za medijsko zakonodavstvo – da se trgne iz nojevskog sljepila te zaštiti slobodu izražavanja i spisateljsku neovisnost. Konkretno, apeliramo da se prione promjeni medijskih propisa i uređivanju odnosa na medijskom polju na način koji će omogućiti pluralizam mišljenja, istisnuti cenzuru i smanjiti pritisak na novinare i druge autore.



Konačno, apeliramo na same političare da, umjesto podizanja tužbi, pokažu svojim primjerom kako se potiče društveni dijalog i prihvaća kritičko mišljenje. Preporučujemo im da se pri tome sjete starog, jednostavnog Voltaireova savjeta koji sažima bit demokracije, a on glasi: 'Ne slažem se niti s jednom riječi koju si izgovorio, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da takve riječi izgovaraš'.'