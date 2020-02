U tjedan dana složio sam se s trojicom tvrdih desničara. Treba li me to zabrinuti?

Sigurno ste i sami kroz život naletjeli na onu čuvenu rečenicu koja poručuje da je svaki normalan čovjek u mladosti zagriženi liberal, a u starosti konzervativni grintavac. Ne znam tko joj je izvorni tvorac (vjerojatno neki stari prdonja kojeg su uporno podsjećali na stavove iz mladosti) ali znam da mi zadnjih dana ne izlazi iz glave i čini me ozbiljno zabrinutim: zar je zbilja moguće da sam toliko silno ostario u samo tjedan dana?!?

Naime, prvo je Nino Raspudić (znam, mlađi je od mene, ali je i desniji kao da je već proslavio stotu) u HTV-ovoj emisiji 'Peti dan' sasuo drvlje i kamenje po Plenkoviću i njegovoj vladi zbog nametljivog slavljenja hrvatskog predsjedanja Europskim vijećem, kao da je posrijedi neko izvanredno postignuće ove vlasti a ne obična rotacija po ustaljenom rasporedu. I, dovraga, sve što je rekao – i ja bih supotpisao! Jer, naravno, i meni na živac ide to napumpavanje tolike fejk-euforije oko predsjedanja Unijom.

Čak i kad ne bi bilo nijedne aferice u Hrvata, ma ni najsitnije, to pozivanje nacije da s hipnotiziranim udivljenjem gleda isključivo prema zgradi NSK-a umjesto da se obazire na stvarnost, opet bi bilo budalasto i neukusno. Otprilike kao da nas, recimo, premijer i ministri danas pozivaju na ponos i veselje jer je, evo, samo njima zahvaljujući, upravo započela veljača 2020. godine, a takvo što se nikad ranije u hrvatskoj povijesti nije dogodilo.

Onda me, opet s TV-ekrana, zaskočio ni manje ni više nego – Hrvoje Zekanović ! Po godinama smo tu negdje, ali u svjetlu one uvodne teorije reklo bi se da je njemu Metuzalem najmlađi brat. Međutim, u kratkom isječku iz njegove saborske rasprave, prikazanom u podnevnom Dnevniku HTV-a i nijednom više, nema tvrdnje s kojim se i sâm ne bih složio. Zapitao se (nemam izvornik, sažimam tezu) kako je moguće da čovjek koji nije dobar vladi može biti dobar Saboru?

Treći nedvojbeni konzervativac (primijetili ste kako se, kao pijan plota, držim te, neprimjereno blage formulacije?) bio je umirovljeni general HV-a Ante Roso. One je, upitan za dojmove o TV-seriji General za portal Index.hr nedvosmisleno izjavio: 'Nismo mi bili ni balavci, ni kurve niti debili, kako nas je Vrdoljak prikazao. Ne bih preživio 27 bitka da sam bio takav kreten', dometnuvši i: 'Sve su to najprimitivnije političke igre i interesi. Nije prvi put da se snimaju i prikazuju gluposti', te zaključivši kako cijela ta šarena laža najviše odgovara 'nesposobnom političkom vrhu'. Reč da bi rekel…

I ranije mi se, s vremena na vrijeme, znalo dogoditi da se u potpunosti složim s nekom konstatacijom kakvog tvrdog desničara (recimo, kad vani lije kao iz kabla, a on kaže: 'Valjalo bi uzeti kišobran') ali nikad ovako frekventno, čak tri izjave u manje od tjedna. I zato sam, kažem, zabrinuto priupitao Lastana što mi se to događa, jesam li naprasno ostario, je li metamorfoza u grintavoga konzervativnog starkelju već uzela maha? Ima li to možda kakve veze s ovim virusom?