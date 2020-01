Ovako izgleda taj famozni obrazac zbog kojeg ministri padaju kao kruške - biste li ga vi znali ispuniti?

Koliko je ministara otišlo iz ove Vlade zbog manjkavo popunjene imovinske kartice, dalo bi se zaključiti da je riječ o kompliciranom obrascu. Posljednji koji je odstupio zbog famozne imovinske kartice, Milan Kujundžić, požalio se kako ju je 'komplicirano ispuniti'. Provjerili smo stoga kako izgleda taj obrazac te je li to doista tako komplicirano

Građani se svakodnevno suočavaju s morem formulara i obrazaca koje moraju ispuniti. Većina ih je nejasna i komplicirana. Još ako s druge strane šaltera imate neljubaznu službenicu koja vam u tom Sizifovom poslu ne želi pomoći, onda vam se crno piše.

No prilikom popunjavanja imovinskih kartica nije takav slučaj. S obzirom na to da su funkcija koštale niz HDZ-ovih ministara - posljednji je Milan Kujundžić, a problema ima i Damir Krstičević - provjerili smo o kakvom je to formularu riječ.