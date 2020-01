Portret tvrdoglavog svađalice Milana Kujundžića: S Hebrangom je zaratio oko toga gdje je bio '91, s Karamarkom jer je htio na Pantovčak, a Plenković ga je škartirao zbog fetiša na nekretnine

O liječnicima u politici ispjevane su sage, no rijetko koji liječnik ima toliku sklonost zidanju i nekretninama kao od danas bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić. Tragove te sklonosti treba potražiti u njegovoj rodnoj Ivanbegovini pedesetak godina unazad, kada, sjećaju se njegovi najbliži, ovom bistrom budućem doktoru kramp i miješalica nisu izlazili iz ruke. U konačnici, sklonost nekretninama koštala ga je ministarske fotelje. Vrijeme je stoga za rekapitulaciju lika i djela Milana Kujundžića, za kojeg će jedan bivši ministar zdravstva, onaj koji ga je i uveo u politiku, reći da mu nije jasno kako se čovjek može tako grčevito držati jedne ministarske funkcije

Iako će mnogi reći kako je Kujundžić bio loš ministar zdravstva, paradoksalno - ta ga ocjena nije koštala fotelje. Koštale su ga nekretninske afere i aljkavo popunjena imovinska kartica puna rupa. On će pak reći da je to tek stvar 'nomotehnike', no premijera Andreja Plenkovića to očito nije previše impresioniralo.

Na fotografiji s početka mandata ove Vlade križamo još jedno lice. Kujundžić ostavku nije želio dati, čist je, tvrdi kao suza, a za potvrdu je doveo i odvjetnika na konferenciju za novinare, što je rijetko viđena praksa, da to potvrdi.