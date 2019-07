Svanulo sunce malim i srednjim poduzetnicima, pogledajte što je potrebno da biste došli do 20 milijuna kuna za inovativne projekte

Otvoren je natječaj Inovacije u S3 područjima, u kojem je mikro, malim i srednjim poduzetnicima ukupno dostupno 634 milijuna kuna iz fondova EU-a. Cilj natječaja je podržati ulaganje malih i srednjih poduzetnika koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga, onih koji su novi za tržište te se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja

Troškovi koji će se moći financirati unutar prihvatljivih aktivnosti vrlo su široki. Troškovi prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje predstavljaju ulaganje u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta i ulaganje u nematerijalnu imovinu, npr. patenti, licence, znanje i bilo koji oblik intelektualnog vlasništva. Troškovi prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja uključuju plaće zaposlenog osoblja koje će raditi na provedbi projekta, neizravne troškove, npr. režije, najam prostora i sl., amortizaciju instrumenata i opreme te istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama. I kao zadnji nameću se troškovi prijavitelja za Potpore male vrijednosti, prihvatljivi do maksimalno 75 posto vrijednosti projekta, a uključuju troškove kao što su obavezno informiranje i vidljivost te priprema dokumentacije za prijavu, što znači da je pisanje projekta prihvatljiv trošak i moguće je ugovoriti suradnju s konzultantskom tvrtkom u tu svrhu.

Na natječaj otvoren do 15. studenog 2019. mogu se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici koji su registrirani na području Hrvatske. Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjere na komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koji su novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti što se odnose na inovacije procesa i organizaciju poslovanja.

Usto je moguće financirati troškove upravljanja projektom, za što je moguće zaposliti novog radnika ili ugovoriti vanjsku konzultantsku tvrtku, a uz upravljanje projektom moguće je sufinancirati stručnjaka za javnu nabavu. Uz troškove pisanja i provedbe projekta također je prihvatljivo sufinanciranje troškova revizije, troškova vezanih uz stavljanje u funkciju materijalne imovine te izradu analize tržišta, testiranje proizvoda, izradu marketinških planova, dizajn i promociju proizvoda.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 634 milijuna kuna, od čega je svakom pojedinačnom poduzetniku moguće dodijeliti između 750.000 i 20.000.000 kuna. Intenzitet potpore ovisi o veličini poduzetnika i vrsti potpore. Tako se kreće od minimalno 35 posto za srednje poduzetnike u sklopu regionalnih potpora za ulaganje do 75 posto za program de minimis, a u prosjeku je uz tri vrste potpora moguće sufinancirati oko 50 posto projekta iz fondova EU-a. Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga, a on može trajati najviše 24 mjeseca. Projekt, to jest projektni rezultati, mora biti održavan tijekom razdoblja od tri godine od završnog plaćanja.