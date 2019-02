Želite povući novac iz EU fondova? Spremaju se velike promjene, a neke od njih neće vam se svidjeti

Europska komisija predložila je dosta radikalan zaokret u sufinanciranju projekata za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Tako će projekti u manje razvijenim regijama moći dobiti maksimalno 70 posto europskog novca, a do sada su mogli dobiti čak 85 posto

No to nužno znači da će izdvajanja iz svih javnih proračuna morati biti dvostruko veća da bi pokrila istu količinu projekata kao u ovom razdoblju (2014.-2020.). U većini slučajeva korisnici će ih morati sami sufinancirati.

Naime, za manje razvijene regije Komisija predlaže da maksimalna stopa financiranja bude 70 posto vrijednosti ulaganja. U odnosu na trenutno razdoblje, kada je maksimalna stopa 85 posto , to je velika izmjena. Valja napomenuti da je 70 posto maksimalna stopa iz izvora fondova EU-a , iako su zemlje članice u većini investicija slobodne samostalno sufinancirati krajnjim korisnicima do 30 posto, pa onda krajnjim korisnicima možda ostaviti i nula posto potrebe za njihovim sufinanciranjem.

Osim financijskog efekta, još je jedan značajan utjecaj prijedloga nove Uredbe, a koji je u svojoj suštini jako dobar. Naime, ovo smanjenje stope financiranja fondovima EU-a ujedno znači da će predlagatelji projekata zaista morati biti ozbiljni u svojim projektnim prijedlozima jer moraju sami više sufinancirati. To znači da ćemo morati predlagati ozbiljnije i promišljenije projekte, one koji su zaista jako potrebni i imaju šanse da njihovi efekti budu održivi nakon financiranja.

Nadalje, apsolutni iznos dostupnih sredstava iz ESI fondova smanjit će se na 8,8 milijardi eura, a prethodno je bio 10 i pol milijardi. Međutim, kad se gleda broj stanovnika u razdoblju kada se određuje proračun za svaku zemlju, ulaganja iz fondova EU-a per capita nisu se uopće značajno izmijenila od prethodnog razdoblja. To govori, nažalost, dosta realno o drugoj stvari, a to je koliko Hrvatska gubi stanovništvo u zadnjih 10 godina.

Osim navedenih izmjena, još je nekoliko izmjena predloženo novom Uredbom o ESI fondovima - umjesto dosadašnjih 11, po novomu će biti pet ciljeva ulaganja, kojima EU želi financirati viziju Europe što je: 1. pametna, 2. zelenija, 3. bolje povezana, 4. više socijalna i 5. bliža građanima.