Koči li doista javna nabava projekte ili je to tek loš izgovor onih koji je ne znaju iskoristiti?

Javna nabava u Hrvatskoj u javnosti se često percipira kao nešto negativno. Kao razlozi za to u pravilu se navodi da javna nabava, navodno, koči projekte, zatim stvara neopravdane administrativne prepreke ili pak, navodno, onemogućuje naručiteljima da kupuju ono što im je zaista potrebno

Nadalje, važno je znati da iznosi sredstava koji se troše kroz javnu nabavu, ovisno o izvoru i godini, čine između 12 i 15 posto BDP-a država članica EU-a ili, pobliže, na primjeru Hrvatske, godišnja vrijednost javnih nabava ugrubo je na razini trećine državnog proračuna. Ako tako postavimo stvari, pitanje neće biti 'tko nam to javnom nabavom smješta', nego kako možemo najbolje iskoristiti priliku i navedena sredstva najbolje usmjeriti, odnosno utrošiti.

Također, s obzirom na to da u Republici Hrvatskoj velik dio investicija dolazi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, važno je dodati da se na sva ulaganja iz fondova EU-a također primjenjuju pravila javne nabave - prema tome, samo kvalitetno upravljanje javnom nabavom može dovesti do kvalitetnog i visokog korištenja sredstava Unije.

Ciljevi javne nabave mogu biti različiti, no ključno je percipirati kako javna nabava ne služi samo tome da bi se obavljale osnovne funkcije javnih vlasti i komunalni poslovi, nego da se navedene funkcije i poslovi obavljaju učinkovito i kvalitetno, na korist građana. Osim toga, javna se nabava može koristiti u smjeru poticanja zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta, poticanja investicija te stvaranja ekonomskog i društvenog okruženja koje je inovativnije, učinkovitije (u smislu trošenja resursa i energije) te koje je socijalno inkluzivno.

Upravo kroz pravila javne nabave osigurava se najviša razina tržišnog natjecanja i sloboda pružanja usluga u cijeloj Europskoj uniji, bez stvaranja neopravdanih prepreka, čime se u najvećoj mjeri potiče razvoj malih i srednjih poduzeća i što bi, teoretski govoreći, trebalo predstavljati najbolji put za dobivanje najboljih usluga po najnižoj cijeni, odnosno najvećih koristi za same potrošače - stanovnike Europske unije.

Sve navedeno predstavlja jasne ciljeve koji nisu neostvarivi, no uistinu mogu izgledati kao teorija ili popis želja. U tom je smislu jasno da su ciljevi zapravo stalni, a da se navedeni procesi događaju dugoročno, te da je pristup potrebno prilagoditi tome. To znači da je nužno osigurati formalno znanje u sustavu javne nabave, ali da je još važnije strateški voditi nabavu. Neki od načina na koje je to moguće, ili potrebno učiniti, jesu strateško (srednjoročno i dugoročno) planiranje u lokalnoj zajednici i na razini velikih naručitelja u različitim sektorima, kao i stvaranje partnerstva između različitih dionika (unutar manjih zajednica), odnosno sličnih dionika (npr. partnerstva na razini zajednica gradova ili općina, međunarodna partnerstva).

Navedeno bi moglo voditi zajedničkom planiranju i zajedničkim nabavama, stvarajući tako i dugoročniji okvir za ulaganje te veći ulagački potencijal i kupovnu moć (a što bi trebalo rezultirati kvalitetnijim uslugama i većim razvojem lokalnih poduzeća). To nije samo teorija - i u praksi postoje brojni primjeri koji pokazuju da lokalna samouprava razmišlja i djeluje (Rijeka – pametni grad ili Koprivnica – električna vozila) te da se aktivno radi na stvaranju kritične mase koja donosi pozitivne promjene (npr. kroz stručne skupove ili konferencije).

Poruka je jasna – manje 'razmišljanja', a više djelovanja. Mogućnosti ima, treba ih znati i željeti iskoristiti.