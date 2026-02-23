Harmonika-koalicija: Je li Dabro iskopao političku 'grobnicu od zlata'?

Iako Vladu Republike Hrvatske i u aktualnu premijerskom mandatu Andreja Plenkovića održava minimalna parlamentarna većina, čini se da je ne mogu destabilizirati ni prikrivena uglazbljena veličanja ustaškog poglavnika Ante Pavelića saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, ni s druge strane osude 'glupih desničara' predsjednika HDZ-ova koalicijskog partnera HSLS-a Darija Hrebaka. Jasno je i zašto. Svi oni ovise o HDZ-ovoj volji

Harmonika nije često korišteno glazbalo na izborima za Pjesmu Eurovizije te je stoga itekako efektno kada se upotrijebi u odgovarajućim aranžmanima. Dovoljno se sjetiti pjesme 'Džuli', kojom je Danijel Popović ostvario jedan od najvećih uspjeha domaće glazbe na ovom popularnom natjecanju osvojivši u Münchenu 1983. godine visoko četvrto mjesto i započevši time zlatne 80-e za tadašnje domaće predstavnike na Eurosongu. Ili redovito visoko plasirane Ukrajine, koju će 2007. godine u Helsinkiju do drugog mjesta dovesti urnebesan nastup Verke Serduchke pjesmom 'Dancing Lasha Tumbai' u pratnji – harmonike.

Iako je hrvatski izbor za Pjesmu Eurovizije 2026. u Beču završen odabirom 'Andromede' u izvedbi skupine Lelek, već se javljaju potencijalni natjecatelji na Dori sljedeće godine. Doru je sa svojim glazbenim umijećem povezao saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro te je čak najavio mogućnost snimanja albuma. Kakav god bio političar, Dabri se mora priznati da zna i pjevati i svirati, i to harmoniku. Doduše, javnost je njegovu glazbeničku karijeru detaljnije upoznala samo kroz jednu pjesmu. To je 'Kad je Stjepan Radić umirao', kojoj je na pokladama u Komletincima dodao stih 'u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata'. Premda su svi pomislili da se stih odnosi na ustaškog poglavnika Antu Pavelića, Dabro je u nizu izjava novinarima istaknuo da su Hrvatskom vladali i – Habsburgovci. Pritom nije pojasnio koji je to član habsburške dinastije u pitanju i gdje je to pokopan u glavnom gradu Španjolske. Za Pavelića, preminulog 1959. godine, to je povijesna činjenica.

Josip Dabro i Ivan Penava u šetnji Cvjetnim trgom u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Koalicija 'od zlata' I tako je Dabro skoro politički pokopao vladajuću koaliciju, koju od hrvatskih parlamentarnih izbora održanih 2024. godine čine HDZ, Domovinski pokret, nekoliko manjih stranaka, dio Kluba zastupnika nacionalnih manjina te upravo onoliko saborskih zastupnica i zastupnika koliko je potrebno do natpolovične većine od 76 ruku. S obzirom na to da je nakon Dabrina pjevačkog šoua prva provjera te većine bilo izglasavanje povjerenja novom ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, 'grobnica od zlata' ni na koji način nije naštetila 'koaliciji od zlata'. Novi je ministar dobio podršku 77 saborskih zastupnica i zastupnika, uključujući bivšu SDP-ovu političarku Bošku Ban, koja je odmah demantirala da je novi 'žetončić'. Treba joj vjerovati na riječ, baš kao i Dabri, koji je najavio da će napustiti saborske klupe čim parlamentarna većina prihvati njegovu zakonsku inicijativu kojom bi se zabranili ne samo simboli ustaškog režima, nego i onoga jugoslavenskog, komunističkog.

Manifestacija Dan mladosti - radosti u Kumrovcu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL







+68 Manifestacija Dan mladosti - radosti u Kumrovcu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Dabro tako predlaže zabranu zvijezde petokrake, srpa i čekića, pokliča 'Smrt fašizmu, sloboda narodu' te 'bala vampira' u Kumrovcu. Potonje nije elaborirao te nije jasno je li Hrvatsko zagorje u međuvremenu postalo nalik Transilvaniji s njezinim imaginarijem. Također, nije obrazložio ni to kako bi sve to bilo usklađeno s Ustavom Republike Hrvatske, čije izvorišne osnove izrijekom ističu tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskog naroda, među ostalim, u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.). Premda 2024. godine, kada je imenovan ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Dabro nije znao odgovoriti na pitanje koliko je godina studirao, zastupnik Domovinskog pokreta ima nekoliko diploma s najvišim akademskim stupnjem magistra kineziologije stečenog na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku u susjednoj Bosni i Hercegovini. Povijest mu, dakle, nije bila obrazovni forte te i to treba dodati uz ovu inicijativu. Poklade i alkohol Međutim doznalo se i to da je dio njegove obitelji s majčine strane, konkretno pradjeda, ubio u Drugome svjetskom ratu Pavelićev ustaški režim slijedom rasističke ideologije i prakse u NDH. Doda li se tomu da je Pavelić uz masovne ratne zločine odgovoran za predaju dijela Hrvatske fašističkoj Italiji, teško je shvatiti da bilo tko u Hrvatskoj 2026. godine može pjevati o pozlati takvog povijesnog aktera. To je odmah oštro osudio i premijer Andrej Plenković, pripisavši 'grobnicu od zlata' pokladama i alkoholu, ne znajući da je Dabro sve to odsvirao mjesecima ranije, očito ne jedini put.

Kada je Dabru HDZ-ov koalicijski partner s liberalnog centra Dario Hrebak, a koji se nalazi na čelu HSLS-a, doveo u kontekst s 'glupim desničarima', zaprijetivši da s istima ne želi biti u koaliciji, nakratko se učinilo da je onih 76 ruku upitno. No najraspjevaniji zastupnik Domovinskog pokreta, koji je lani morao napustiti mjesto potpredsjednika Vlade i ministra zbog objave ispaljivanja više hitaca iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila, a pravosuđe ga trenutačno procesuira zbog povrede djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava, sigurno neće rušiti parlamentarnu većinu, niti će je HSLS napustiti. Drugo je pitanje kako je netko poput Dabre – od okolnosti stjecanja diploma preko kvalifikacija za spomenuti resor do svih opisanih ponašanja i rječnika – uopće mogao postati potpredsjednikom Vlade. I kako Vlada uopće može ovisiti o takvom zastupniku. Većinu drže minorne i komunalne stranke Može i mora, jer šireg izbora nema. Hoće li još netko, poput Boške Ban, u datim okolnostima priskočiti većini? Možda i hoće, ali baš nikomu od HDZ-ovih partnera ne odgovara iskakanje iz koalicije. Domovinski pokret se kompromitira na vlasti već dvije godine te mu je podrška u ispitivanjima javnog mnijenja simbolična, a Hrebakov HSLS danas je tek komunalna stranka koja saborski status već godinama osigurava isključivo predizbornim koalicijama s HDZ-om. HNS je još slabiji te je primjer političke stranke koja je savezom s HDZ-om praktički nestala, što će se u perspektivi dogoditi i Domovinskom pokretu.

Plenković na saborskom odboru predstavlja novog ministra Ružića Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+7 Plenković na saborskom odboru predstavlja novog ministra Ružića Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL