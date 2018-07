Može li se uspjeh nogometaša preslikati na hrvatsku politiku? Primjer Ive Sanadera pokazuje da - ne može

Nakon senzacionalnog uspjeha hrvatskih nogometaša kao dosad najveće promocije hrvatskog sporta i Hrvatske u svijetu, upitno je može li domaća politika prepoznati mogućnosti ovog događaja i kod kuće i u inozemstvu...

Osim predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, koja je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji igrala vlastito prvenstvo u promociji te također uspješno stigla do završnice zasjenivši cijelu predsjedničku ložu predvođenu šefovima država stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, ostali su se hrvatski političari s određenom rezervom pojavljivali u javnosti u kontekstu uspjeha hrvatskih nogometaša. Jasno je i zašto. Očito su bili svjesni toga da je put hrvatske nogometne vrste prema osvajanju titule svjetskih viceprvaka prevelik događaj i da će mu, htjeli-ne htjeli, ostati u dubokoj sjeni te da u trenucima nacionalnog oduševljenja rezultatima izbornika Zlatka Dalića , kapetana Luke Modrića i suigrača njihova pojava može biti samo kontraproduktivna za njih same.

HDZ-ovi su političari od Vlade naniže razumljivo prepustili reflektore i mikrofone predsjednici i premijeru, dok oporba nikad nije bila slabije vidljiva. SDP se s kronično pravim osjećajem za trenutak, dok se nacija kao rijetko kada u posljednje vrijeme ujedinjuje oko nogometaša, nastavio dijeliti unutar sebe oko sve manje relevantnih stvari te stigao na novu razinu tragikomičnosti i vlastite nevažnosti u političkom i društvenom prostoru. To je sada stranka posve zagledana u samu sebe, za koju je nebitno je li joj na čelu Davor Bernardić ili Peđa Grbin. Koji je god od njih dvojice ili možda netko treći vodio na sljedećim parlamentarnim izborima, doživjet će najslabiji rezultat od 1995. I dalje ostati u oporbi.

Pritom je netko od Bernardićevih kritičara ipak povezao stvarnost i stranku te usporedio SDP s hrvatskim nogometašima prije dolaska Zlatka Dalića na mjesto izbornika, izjavivši da i u SDP-ovu slučaju treba promijeniti izbornika, a ne glavne igrače. Valjda će u tom slučaju i SDP stići do nekog imaginarnog finala nižući same pobjede. Iako duhovita, hipoteza je promašena jer u slučaju stranke Davora Bernardića, nogometnim rječnikom rečeno, nije problem samo nesposobni izbornik, nego i svi igrači u prvoj postavi, cijela rezervna klupa, mlada reprezentacija te strategija i taktika igre, postoje li one uopće u SDP-u.