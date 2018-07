Kolinda Grabar Kitarović: 'Hlače su mi uništene, a cipele mokre, ali nije me bilo briga'

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović fanatično je bodrila Vatrene u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a strastvena navijačica nije propustila ni dolazak na Trg bana Jelačića, na kojem su srebrne nogometaše dočekale tisuće oduševljenih obožavatelja

'Nisam mogla izdržati i ne doći, bila je duga noć. Nisam mogla spavati od uzbuđenja, pomiješanih osjećaja i ponosa i radosti, a malo i tuge što nismo pobijedili jer smo doista bili bolji. To nam svi priznaju, i predsjednik Macron. Falilo je malo sreće. Iznimno mi je drago što nas cijeli svijet doživljava ne čak kao moralne pobjednike, ali pobjednike koji su osvojili srca', kazala je predsjednica za RTL .

'Htjela sam biti čovjekom, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i državnim prostorom, ali je ogroman u srcu, i koja je napravila ogroman uspjeh', smatra predsjednica RH.

'Predsjednik Fife Infantino rekao je da nema problema da nosim nacionalne boje, pa nisam kršila dress code, za one koji se toga boje, a nije to bio problem ni za Putina ni za Macrona, koji je isto tako bio nabrijan tijekom utakmice', rekla predsjednica.

Predsjednica je za RTL ispričala i kako kišobran nije tražila iako je u Moskvi prilikom ceremonije dodjela medalja pljuštalo kao iz kabla.

'Ma nije me bilo briga ni za što, ni za frizuru, šminku ili odjeću. One hlače su nepovratno uništene, cipele su mi bile pune vode, jedva sam hodala u njima, ali ja tu kišu nisam ni osjetila koliko me ponio taj zanos i osjećaj', rekla je Kolinda Grabar Kitarović.