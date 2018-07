Mokra do gole kože, izgrlila je i izljubila svijet. A je li predsjednica i na domaćem terenu zabila za drugi mandat?

I dok su hrvatski nogometaši na Svjetskom prvenstvu osvojili sjajnu titulu viceprvaka, je li hrvatska predsjednica osvajanjem titule svjetske prvakinje u zagrljajima, poljupcima i navijanju već izborila novi predsjednički mandat?

Ako je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i prije održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u svojoj zemlji bio politički pobjednik najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu, onda bi to nakon završnice FIFA-ina svjetskog kupa u Rusiji lako mogla postati hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović . Ne pamti se kada je jedan šef države reprezentacije koja je igrala u finalu Svjetskog prvenstva tako skrenuo pozornost na sebe, kako je to u nedjelju na stadionu Lužnjiki u Moskvi napravila Kolinda Grabar Kitarović.

I dok je njezin niz grljenja, poljubaca, plakanja, podizanja ruku i slavljenja izazvao kod kuće niz različitih reakcija, hrvatska se predsjednica izvan granica domovine od do jučer gotovo nepoznate političarke izvan ovog dijela Europe pretvorila u medijsku instant-zvijezdu. I postigla teško zamislivo: prigodom svečane dodjele medalja svjetskim prvacima Francuskoj i svjetskim doprvacima Hrvatskoj u potpunosti je zasjenila svog ruskog i francuskog kolegu Vladimira Putina te Emmanuela Macrona . I pojavom i ponašanjem. U samo pola sata izgrlila je i izljubila svakog tko joj je bio na dohvatu ruke, a u finalu svog predsjedničko-navijačkog šoua doslovce se bacila na pokal i poljubila i njega. Potpuno pokisla, ali i dalje nevjerojatno razdragana izašla je s terena visoko podignutih ruku i – uz širok osmijeh doživjela pravu planetarnu promociju.

Skandalozno ili fantastično? Proračunato ili spontano? Loš ili dobar oglas za zemlju? Većina je reakcija izvan Hrvatske nesumnjivo pozitivna. U moru sivih i nesimpatičnih lica političarki i političara diljem svijeta Kolinda Grabar Kitarović je za promatrače izvan Hrvatske djelovala kao eksplozija optimizma i patriotizma, čije je nepridržavanje uobičajenih pravila ponašanja u ovakvim slučajevima dobrodošlo i u kontekstu različitog doživljaja politike i u kontekstu globalnog medijskog događaja kakav je Svjetsko nogometno prvenstvo. Zvuči nevjerojatno to da se u trenucima kada je Hrvatska postala svjetskim nogometnim viceprvakom, a Luka Modrić najboljim igračem prvenstva, o Kolindi Grabar Kitarović na svjetskim internetskim stranicama pojavilo znatno više objava.

Hrvatska predsjednica jednostavno se ponaša u skladu s onim što ona jest. I dok je njezin ulazak u svlačionicu Dalićevih igrača možda djelovao kao smišljena videopromocija same sebe, ekstaza prigodom dodjele odličja u Moskvi ipak nije. Uostalom, cijeli je dosadašnji mandat Kolinde Grabar Kitarović na čelu države poput višegodišnjeg maturalca na kojem se puno putuje, puno veseli i malo misli o brigama.

To se najbolje vidjelo na licu hrvatske predsjednice koja je u društvu Vladimira Putina i Emmanuela Macrona proživljavala vjerojatno vrhunce ne samo svoje političke karijere, nego i života. Ona je u tim trenucima doista bila presretna i zato je sve srdačno izgrlila i izljubila te potpuno opravdano dohvatila pobjednički pokal jer ga je u svojoj viziji uspjeha i zaslužila. Za nju politika nisu strategije, taktike, dogovori, rezultati i dugoročno planiranje. Politika je za Kolindu Grabar Kitarović ono što je proživjela na stadionu u Moskvi. Način na koji spojiti osobno zadovoljstvo s načinom na koji u to zadovoljstvo uvjeriti druge. Svijet koji je ne bira uvjerila je itekako dobro. Uostalom, koga bi se među današnjim šefovima država i vlada u svijetu bezuvjetno prepoznalo prema onom što je u Rusiji širila hrvatska predsjednica? A to su razdraganost i pristupačnost.