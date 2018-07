SDP se hitno mora resetirati ili mu prijeti nova kratica: Sigurno do poraza

Iako je Davor Bernardić kao predsjednik SDP-a pogoršao ionako loše stanje u stranci nakon niza izbornih poraza, ni njegovi unutarstranački suparnici ne mogu spriječiti daljnju eroziju SDP-a, kojemu nužno treba doslovce sve novo...

Zemlja je i na vanjskopolitičkom planu prepoznata kao pokretač više uspjelih diplomatskih inicijativa u susjedstvu i na kontinentu. Stanje prava čovjeka, gospodarskih sloboda i obrazovne razine mladih bilježi stalan napredak. S ovakvim rezultatima Vlada premijera Davora Bernardića mirno dočekuje sljedeću izbornu godinu, a prilike u zemlji idu, prema ispitivanjima javnog mnijenja, u korist i godinama najpopularnijem političaru u Hrvatskoj, predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, kojemu se uz predsjednika Vlade polako približava i zagrebački gradonačelnik Gordan Maras. Čini se da najjača oporbena stranka HDZ hitno mora promijeniti svoje čelne ljude i komunikaciju s javnošću ne želi li dogodine ponovno izgubiti izbore za Hrvatski sabor. Jer – SDP prvi put ima priliku ostati na vlasti nakon prethodne izborne pobjede.

Nije problem javna podrška stranci

Iz današnje perspektive ovakav razvoj političkih događaja u Hrvatskoj sve više djeluje ne kao znanstvena fantastika, nego kao parodija za političku stranku koja trenutačno čini sve na vlastitom pretvaranju u parodiju baveći se sama sobom. Osobito kada njezin aktualni, a u dijelu vodstva i članstva osporavani predsjednik Davor Bernardić mirno izjavljuje da će biti sljedeći premijer argumentirajući to svojim znanjem, hrabrošću i odgovornošću. Problem je to što u političkom kontekstu nema ni jedno, ni drugo, ni treće, a za sam je SDP još veći problem to što ni njegovi oponenti nemaju elementarne političke darovitosti za posao kojim se bave ili bi se očajnički željeli baviti. Stranka je danas postala bojnim poljem u kojem se sukobljavaju politički nesposobni iza kojih je niz izbornih poraza i – politički nesposobni koje takav niz tek čeka na nacionalnoj razini. Za hrvatsku je pak politiku i društvo najgore to što je možda prvi put od početka 90-ih ostala bez koliko-toliko relevantne oporbe, i to uz ne osobito popularnu vlast. Znamo li da hrvatsku oporbu danas čine SDP, Živi zid i Most nezavisnih lista, Andrej Plenković na čelu Vlade i HDZ-a, unatoč svim svojim problemima, može mirno dočekati sljedeće izbore ne porazi li pritom sam sebe.