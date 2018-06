Eh, da su šefici države Tuđmanove ovlasti... Ili ona možda sama želi jednom biti premijerka?

U situaciji kada oporba praktički ne funkcionira, niti ima lidera, prava se politička suparništva vode unutar vlasti. Pritom ne treba isključiti ni nove promjene Ustava RH, ovaj put glede načina izbora predsjednika Republike...

No baš je Milan Bandić najavama da bi se opet mogao kandidirati za predsjednika Republike potaknuo nagađanja da HDZ na novim predsjedničkim izborima ima još poneku opciju osim podrške Kolindi Grabar Kitarović. Je li riječ samo o nastavku u biti benignih nesuglasica između aktualne predsjednice države i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, koje će se u završnici stišati radi obostranog interesa ili će se politički sukob unutar izvršne vlasti zaoštriti do odlaska jednog od njih dvoje? Na izborima ili čak promjenom ustavnih rješenja?

Boji li se Kolinda Grabar Kitarović da bi mogla ponoviti sudbinu Ive Josipovića, godinama najpopularnijega hrvatskog političara koji je također uz nepopularnu Vladu, tada na čelu sa Zoranom Milanovićem, tražio svoj put do drugoga predsjedničkog mandata, a zatim ipak izgubio izbore i u konačnici politički nestao? S obzirom na to da su na predsjedničkim izborima teme koje su u zajedničkom djelokrugu šefa države i Vlade – vanjska politika, obrana i rad sigurnosnih službi – biračima u drugom planu u odnosu na teme zapošljavanja, plaća, standarda života, javnih službi i općenito unutarnjih prilika, predsjednica se države nastoji upravo na njima profilirati kao zagovarateljica i pokretačica razvoja. Ukratko, Kolinda Grabar Kitarović sve više djeluje kao 'premijerka umjesto premijera' iako prema Ustavu RH nema nikakve mogućnosti realizirati ono za što se zalaže, od gospodarskih mjera do populacijske politike. To je najbolje ilustrirala kada je govoreći o demografskim mjerama propustila reći koliko bi sve to koštalo, retorički se pitajući koliko košta budućnost. Takva politika prijedloga bez ozbiljnog računa i projekcija i nije ozbiljna javna politika, već upravo ono što aktualna predsjednica zamjera neodgovornim političarima.

'Četvrtpredsjednički' sustav

Nakon ustavnih promjena 2000./2001. Hrvatska je napustila polupredsjednički sustav nadahnut francuskim modelom Pete Republike i skrojen prema ličnosti prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. No Ustav i dalje omogućuje važnu ulogu šefu države u spomenutim područjima te mu osigurava legitimitet temeljen na neposrednim izborima. Je li na taj način Hrvatska, umjesto polupredsjedničkoga sustava iz 90-ih, dobila 'četvrtpredsjednički' sustav, kakav određeni tip šefa države lako može iskoristiti blokirajući šefa Vlade u zajedničkim ovlastima?