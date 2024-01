Može li 2024. biti godina dobrih ekonomskih politika? Evo što sve izbori stavljaju na kocku

S obzirom da nam predstoji višefazna borba za biračke glasove, možemo očekivati da će ekonomske teme biti sveprisutne u javnosti. No to što će ekonomske teme biti sveprisutne, ne znači nužno da će sljedeća godina ujedno biti i godina dobrih ekonomskih politika.

S druge strane, isto tako bismo mogli reći da održavanje triju izbora taman netom što smo dobili zamah i počeli loviti ekonomski priključak ostatku Unije, možda i nije najsretnija situacija, jer borba za glasove promjenom ekonomskih politika ima potencijal da preokrene pozitivne trendove koje trenutno bilježimo. No čak i u malo izvjesnom scenariju da populističke politike u sljedećoj godini u potpunosti izostanu, i dalje se suočavamo s opasnošću da se pažnja nositelja javnih politika uslijed izbornog nadmetanja skrene s dugoročnih izazova s kojima se hrvatsko gospodarstvo suočava, što može onda opet ugroziti nastavak odvijanja tekućih pozitivnih procesa.

To Povjerenstvo ujedno je naglasilo i da je fiskalnu politiku u vrijeme visoke inflacije izuzetno teško voditi, jer ona u prvoj fazi pozitivno djeluje na proračun povećanjem prihoda uz sporiji rast rashoda, čemu smo imali prilike svjedočiti u 2022. i 2023. No u drugoj inflacijskoj fazi, proračunski rashodi rastu snažnijom dinamikom od prihoda. A upravo takav utjecaj inflacije na snažan rast rashoda je vidljiv na proračunu za 2024., što znači da bi baš u superizbornoj godini Vlada trebala posebnu pažnju usmjeriti na kontrolu rasta javnih rashoda, kako ti rashodi ne bi počeli gušiti gospodarstvo i kako ne bi doveli do naglog pogoršanja fiskalnih pokazatelja u slučaju usporavanja gospodarskog rasta.

Gospodarstvo čeka novi rast kamata

Drugim riječima, zadnja stvar koja gospodarstvu treba u sljedećoj godini jeste povećanja fiskalna potrošnja u svrhu kupovine glasova. A čini se gotovo nemogućim da će takvu fiskalnu potrošnju biti moguće izbjeći. Politički ulozi su naprosto previsoki.

U superizbornoj 2024. nas očekuje i daljnji rast kamatnih stopa. Taj rast je u Hrvatskoj u odnosu na većinu drugih europskih zemalja bio odgođen uslijed iznimno visoke likvidnosti hrvatskog financijskog sustava, koji je dijelom uzrokovan nesmotrenim jednokratnim otpuštanjem rezervi HNB-a uslijed uvođenja eura. Osim što će veće kamatne stope ograničiti rast BDP-a u sljedećoj godini, one će ujedno i smanjiti raspoloživi dohodak onih građana koji imaju ugovorene kredite s promjenjivom kamatnom stopom, što opet u konačnici može natjerati Vladu na posezanjem u državnu blagajnu kako bi se barem donekle oraspoložili rastom kamata ozlojeđeni birači.