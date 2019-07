Koruški poučak: Penava ne može dovijeka kupovati vrijeme za ćirilicu

Dvojezični natpisi nisu najveći kamen spoticanja u hrvatsko-srpskim odnosima u Vukovaru, niti su najveća prepreka izgradnji stvarnoga mira, no njihovim uvođenjem država bi izgradila povjerenje građana u pravnu državu, zaključuje komentator tportala, ističući kako situacija u Vukovaru neobično podsjeća na ono što se događalo u južnoj Koruškoj

Natpisi u javnome prostoru čine specifičan jezični krajolik. Odabir riječi, jezika i pisma za službene natpise upisuje značenje u taj javni prostor te time on zadobiva društveni i politički sadržaj, a kroz njega se odražavaju odnosi pripadnosti i odnosi moći. Javni prostor određen i omeđen javnim natpisima odražava i prostornu dimenziju kolektivnog identiteta. Tako kolektivni identitet u javnome prostoru zadobiva svoju vidljivost. Ta vidljivost pak bitan je aspekt osjećaja integriranosti, ravnopravnosti i jednakoga tretmana pred zakonom; središnjih mjesta u politikama identiteta. Politike identiteta baziraju se često na simboličnome, a ne na materijalnome, no to ne znači da na njih treba odmahivati rukom, jer politička mobilizacija često u svojem korijenu ima osjećaje privrženosti i pripadnosti.

Nasuprot tome sjećanju stoje i uspomene na referendum 1920., na kojemu je većina koruških Slovenaca također glasovala za ostanak u Austriji, kao i uspomene na nacističke progone Slovenaca i ciljano naseljavanje podunavskih Švaba na njihovo mjesto. Pokojni zemaljski poglavar (pokrajinski premijer) iz redova slobodara, Jörg Haider, ranih je 2000-ih pak odbijao dvojezične natpise tvrdeći kako oni narušavaju 'društveni mir' i 'razaraju lokalne zajednice' te da je njemu važnije slušati ono što žele građani nego slijediti naputke Ustavnoga suda.

Zagovarao je referendum kao najdemokratskije rješenje ovoga spora, a i učestalo je osporavao vjerodostojnost demografskih podataka iz popisa stanovništva na temelju kojih je trebalo utvrditi koje općine ispunjavaju uvjete za dvojezičnost.

Pravna država i izgradnja mira

Vukovarski gradonačelnik, kao i drugi pobornici (nedorečene) odgode primjene dvojezičnih natpisa u tome gradu, pozivaju se često na članak 8. Ustavnoga zakona, kao i na članak 6. toga zakona. Dok je članak 8. vrlo načelne naravi i stavlja provedbu zakona u širi demokratsko-normativni okvir, članak 6. omogućava parcijalnu teritorijalnu primjenu, primjerice u slučaju da samo neka naselja unutar grada ili općine imaju udio veći od trećine, dok u drugim dijelovima ima jako malo govornika, odnosno pripadnika etničke zajednice koja je već u pitanju. Obje odredbe zapravo ne omogućavaju prolongiranje, niti vezivanje uz arbitrarnu procjenu stanja hrvatsko-srpskih odnosa u Vukovaru, što je prepoznao i Ustavni sud. Od presudne je važnosti pak istaknuti nekoliko stvari.

Prvo, nepobitno je to da je problem neprocesuiranja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, kao i pitanje posmrtnih ostataka poginulih i nestalih, najakutnije vidljiv upravo u Vukovaru. Uz to se veže anegdotalno često ponavljana, no sudski do sada teško potvrdljiva teza kako gradom na Dunavu šeću osobe za koje se opravdano sumnja da su ubijale i silovale za vrijeme rata, no da nadležna tijela ne postupaju zbog manjka dokaza, ali i nedostatka političke volje.