Predsjednik Ustavnog suda o ćirilici u Vukovaru; hoće li slati policiju ako Penava ne bude slušao?

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je u nedjelju kako od lokalne vlasti u Vukovaru očekuje da provede odluku Ustavnog suda o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina kojom je određeno da se prava srpske nacionalne manjine u tom gradu moraju unaprijediti te da oko toga ne bi želio polemizirati s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom

'Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina govori da je na statutima lokalne samouprave ovlast da oni odlučuju o postupnoj primjeni tih prava. Imaju dva prava koja ne mogu isključiti, a to je pravo na upotrebu jezika i pisma u javnoj komunikaciji i pravo građana na dobivanju isprava na svom jeziku. Iz zakona proizlazi da je grad taj koji određuje trenutak da to ocijene, Ustavni sud ih na to potiče', odgovorio je Šeparović na pitanje novinara u emisiji 'Točka na tjedan' N1 televizije je li to pretežak zadatak za Vukovar.