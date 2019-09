Imate zlokobni deja vu slušajući najnovije rasprave ekonomista? Opravdano. Dosljedni smo samo u jednoj stvari

Najnovije brojke Državnog zavoda za statistiku (DZS) upućuju na zaključak da je labuđi pjev naše ekonomije nakon izlaska iz šestogodišnje recesije trajao svega dvije godine. Razlog? Nismo, naime, proveli potrebne reforme. Jedina koja se kontinuirano provodi jest ona porezna, a druge se provode u koračićima, što je posve neprimjereno veličini i hitnosti izazova koje naše ekonomsko zaostajanje za zemljama iz regije stavlja pred nositelje ekonomskih politika. Za razliku od ekonomskih prilika koje se izmjenjuju u ciklusima sa zlokobnim okusom deja vua, nespremnost za provedbu reformi zapravo je naša jedina i, nažalost, vrlo predvidiva konstanta

No rasprave o tome je li ekonomski rast u drugom tromjesečju ove godine visok, nizak, dovoljan i nedovoljan, uz za ekonomiju vrlo štetne rasprave i najave nastupanja nove recesije, uspješno odvraćaju pažnju od puno važnijeg zaključka na koji nas upućuju brojke što ih je objavio Državni zavod za statistiku (DZS). Naime, labuđi pjev naše ekonomije nakon izlaska iz šestogodišnje recesije trajao je svega dvije godine. Te prve dvije godine rast je bio održiv i zdrav, oslonjen prije svega na izvoz umjesto na domaću potražnju upogonjenu na zaduživanje. No od 2017. nadalje hrvatsko gospodarstvo polako se počinje vraćati svojim ustaljenim, nezdravim i neodrživim, predrecesijskim navikama koje su kulminirale tijekom 2019. Analizirati stoga nove podatke o rastu BDP-a nije moguće, a da pritom ne osjetite snažan deja vu, pri čemu, za razliku od pravog deja vua, u ovom našem slučaju točno znamo na što nas podsjećaju te brojke i priča koju oni pričaju. Još bolje, nažalost, znamo kako je ta priča završila.

Postoje svega dvije bitne razlike, a one nažalost nisu dovoljne da ovu lošu vijest pretvore u dobru. Jedna razlika je u izvoru financiranja javnih infrastrukturnih projekata - sada su to dominantno europska sredstva, tada je to bio javni dug. Ova razlika može biti važna jer je Poljska 2008. godine jedina izbjegla recesiju upravo zahvaljujući velikim infrastrukturnim projektima financiranim europskim novcem. No da bismo i mi mogli koristiti europske fondove kao svojevrsni recesijski štit, trebali bismo biti na vrhu liste zemalja po učinkovitosti povlačenja sredstava EU-a, a ne na njezinom dnu. Ovako nam europska sredstava mogu služiti da u slučaju eventualne recesije ublažimo njezin zagriz, ali ona nam definitivno neće omogućiti da ju izbjegnemo.

Da ne znate na koju se godinu odnosi ovaj opis, mogli biste slobodno zaključiti da se on odnosi na razdoblje od nekoliko godina koje je trajalo neposredno do nastupanja recesije u 2008. godini. Sličan, ako ne i identičan opis tekućih ekonomskih zbivanja možete sasvim sigurno pročitati u bilo kojoj stručnoj publikaciji o analizi tekućih ekonomskih kretanja objavljenoj u tom razdoblju.

Druga razlika je i stanje javnih financija prije zadnje recesije i danas. Doduše, i tu je prisutan deja vu jer je i pred prošlu recesiju povoljno stanje u državnom proračunu bilo rezultat povećanja poreznih prihoda, uz odsutnost ikakve konsolidacije s rashodne strane. Baš kao i tada, rashodi državnog proračuna koji se ne financiraju iz europskih fondova, poput rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te naknada građanima i kućanstvima, bilježe dvocifrene kumulativne stope rasta. I tada se, baš kao i danas, javni dug smanjivao.

No ono što je različito jest da je u posljednje tri godine napravljeno veće porezno rasterećenje u odnosu na tadašnje predrecesijsko razdoblje. To porezno rasterećenje, međutim, još nije vidljivo u apsolutnom iznosu jer ukupni porezni prihodi i dalje rastu zbog snažnog rasta domaće potražnje, odnosno zbog povoljnih cikličkih okolnosti. Ono bi se u apsolutnom iznosu moglo smanjiti tek uslijed najavljenog smanjenja opće stope PDV-a. Iako je to smanjenje posve nepotrebno iz perspektive domaće konkurentnosti - jer ako uopće dovede do smanjenja maloprodajnih cijena, dovest će i do smanjenja cijena uvoznih proizvoda - ono je (kao i druga porezna rasterećenja) važno iz drugog razloga. Naime, jednom kada se poslovni ciklus okrene i ekonomija uđe u novu recesiju, porezni prihodi će se značajno smanjiti, a rashodi povećati. S obzirom na to da konsolidacija javnih rashoda kod nas nije moguća ni u ekonomskoj ekspanziji, a kamoli u recesiji, prva stvar koja će se vjerojatno dogoditi bit će vraćanje opće stope PDV-a natrag na 25 posto. A bolje je, složit ćete se, imati opću stopu od 25 posto od stope od 26 posto. Drugim riječima, razlika između fiskalne situacije danas i pred prošlu recesiju je u tome što danas imamo nešto veći fiskalni prostor za reakciju jednom i kada nastupi neka nova recesija.