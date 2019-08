Ćorić: Hrvatska u ovako dobroj situaciji nije bila 15 godina

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, gostujući u Dnevniku Nove TV, kazao je sa ga usporavanje rasta gospodarstva i pad izvoza ne podsjeća na 2008. godinu kada je recesija krenula u Hrvatskoj jer je rast od 2,4 posto zadovoljavajući

'Treba se osvrnuti na njegove komponente. Izvoz, prije svega roba, je pao za 0,9 posto, ali je izvoz usluga porastao u drugom kvartalu', kazao je Ćorić, a na opasku da industrijska proizvodnja već mjesecima pada dodao je da smo u situaciji da investicije rastu preko 8 posto.

Upitan trebamo li se bojati recessije odgovorio je negativno.

'Ne, ali s druge strane trebamo oprezno pristupiti planiranju ekonomskih aktivnosti u narednoj godini. To se odnosi na dodatno povećanje investicija. Siguran sam da nas očekuje, s obzirom na to da dolazi najveći dio apsorpcije europskih sredstava koji će nam to omogućiti. S druge strane rast plaća u proteklom razdoblju jamstvo je povećanja osobne potrošnje. U 2020. bih, neovisno o okolnostima ušao optimistično. Hrvatska se u ovom trenutku ne treba plašiti recesije. Barem prema ovim pokazateljim', kazao je Ćorić.

Smatra da Hrvatska 'u ovako dobroj situaciji nije bila već 15 godina'.