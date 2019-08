Od Marića svi traže novac, a on se sprema za moguću globalnu recesiju: Ako do nje dođe, bit ćemo spremniji nego prije 10 godina

Ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić prije sjednice Vlade odgovarao je na novinarska pitanja. Komentirao je istup Milorada Pupovca, usporeni rast hrvatskog gospodarstva i nagovijestio da ćemo moguću globalnu recesiju dočekati spremniji nego onu prije deset godina

Novinare je zanimalo i osjeća li pritisak s obzirom na to da svi od njega traže novac. 'Logično. U fazi smo političkog izbornog ciklusa, gospodarskog ciklusa, a i neki drugi elementi utječu na to da se intenziviraju takvi pritisci. Sve je to u redu, ali sve u skladu s mogućnostima… U dobrim vremenima morate skupljati rezerve ako dođe do globalnih ili internih problema da se bolje možete suočiti s tim situacijama. Velika globalna kriza pokazala je što se događa kada se u to uđe nepripremljen.

To svima nama treba biti jaka lekcija. Sada su okolnosti puno bolje. No ne trebamo sjediti skrštenih ruku jer se to može preokrenuti. Zato fokus treba staviti na strukturne politike. Moja dužnost je da građani čuju. Nije dobro da se događa psihoza jer to ima velik utjecaj na ekonomiju. Moja je uloga na otvoren i transparentan način objasniti gdje smo i što smo. Usporavanje gospodarskog rasta nije izvan naših očekivanja. Je li to stopa rasta kojom se trebamo zadovoljiti, nije, no to je naša realnost. Kada gledamo okruženje, vidimo puno dodatnih negativnih rizika', kazao je Marić.