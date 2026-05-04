TRENUTNO NEUTVRĐENI RAZLOZI

Prometna nesreća u Našicama: Jedna osoba poginula, ima i ozlijeđenih

I.K./Hina

04.05.2026 u 21:11

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Jedna osoba je poginula, a još dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak uvečer dogodila u Breznici Našičkoj, kod Našica, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 19,35 sati kada je, iz zasad neutvrđenih razloga došlo do slijetanja vozila s kolnika.

Od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće umrla je jedna osoba, stara 20. godina, a dvije osobe su ozlijeđene i pružena im je liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.

Promet je na tom dijelu ceste zatvoren, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće, navode u policiji.

