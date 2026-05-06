Muškarac koji je pucao iz taksija osumnjičen za više kaznenih djela

Potom je kao putnik ušao u taksi vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak te je tijekom vožnje iz džepa prsluka izvadio pištolj i stavio ga na svoju nogu, izazvavši kod vozača osjećaj straha za vlastiti život, utvrdila je policija.

Osumnjičenog 32-godišnjaka terete da je u utorak ujutro na Maksimiru u Ulici Ravnice, verbalnom prijetnjom i pokazivanjem pištolja počinio razbojništvo nad 61-godišnjom zaposlenicom ugostiteljskog objekta od koje je otuđio sto eura.

Istraga je također otkrila da je osumnjičeni tijekom vožnje doveo u opasnost živote više osoba na Radničkoj cesti, gdje je u blizini benzinske postaje pucao u zrak kroz otvoreni prozor.

U nastavku vožnje preko Domovinskog mosta, osumnjičeniku je zasmetalo što osoba iz drugog vozila gleda prema njemu pa je od vozača taksija zatražio da mu se približi kako bi ga usmrtio, ali je on odbio to učiniti.

Vožnja se nastavila prema čvoru Kosnica, gdje je spustio prozor i ispalio nekoliko hitaca u smjeru guma nekoliko teretnih vozila koja su bila u pokretu s desne strane taksi vozila.

Prijetnje iz travnja

Nakon toga osumnjičeni je pištolj dao oštećenom, te mu rekao neka i on puca, a što je taksist također odbio učiniti. U tom trenutku dok osumnjičeni više nije bio u posjedu pištolja, taksist je zaustavio automobil u Velikopoljskoj ulici i izašao iz vozila. Osumnjičeni mu je tada uputio prijetnje smrću, sjeo na vozačevo mjesto te ga protupravno oduzeo, pobjegavši.

Osumnjičeni je ubrzo lociran i uhićen u Ulici Većeslava Holjevca, gdje je uočen u vidno alkoholiziranom stanju te je priveden na kriminalističko istraživanje. Oružje iz kojeg je pucao osumnjičeni je ilegalno posjedovao, a policiji ga je predao oštećeni.

Također je potvrđena sumnja da je 32-godišnjak, sredinom travnja putem mobilne aplikacije prijetio smrću članu obitelji.

Predan je pritvorskom nadzorniku uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.