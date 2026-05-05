Bivšem igraču Dinama zbog pucanja iz kalašnjikova u Zagrebu izrečena presuda

Vlado Kasalo (63), bivši nogometaš Dinama zbog posjedovanja kalašnjikova iz kojeg je pucao 4. kolovoza 2020. godine na parkiralištu ispred restorana Kod Vukušića na zagrebačkoj Slavonskoj ulici, nakon svađe i sukoba s jednim muškarcem, osuđen je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na šest mjeseci uvjetnog zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje
Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list s obzirom na to da ga je zagrebačko tužiteljstvo optužilo i za to da je prijetio smrću prisutnim osobama, sud ga je u tom dijelu odlučio osloboditi krivnje, iako je za oba kaznena djela za Kasala bilo predlagano 16 mjeseci bezuvjetnog zatvora.
Tužiteljstvo je najavilo žalbu na nepravomoćnu presudu, a u slučaju da presuda bude potvrđena i Kasalo unutar dvije godine eventualno opet zgriješi i počini novo kazneno djelo, u kaznu će mu biti uračunata dva mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru. Također mora platiti i 200 eura sudskih troškova.