Bivšem igraču Dinama zbog pucanja iz kalašnjikova u Zagrebu izrečena presuda

V. B.

05.05.2026 u 19:28

Vlado Kasalo Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Vlado Kasalo (63), bivši nogometaš Dinama zbog posjedovanja kalašnjikova iz kojeg je pucao 4. kolovoza 2020. godine na parkiralištu ispred restorana Kod Vukušića na zagrebačkoj Slavonskoj ulici, nakon svađe i sukoba s jednim muškarcem, osuđen je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na šest mjeseci uvjetnog zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje

Kako piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list s obzirom na to da ga je zagrebačko tužiteljstvo optužilo i za to da je prijetio smrću prisutnim osobama, sud ga je u tom dijelu odlučio osloboditi krivnje, iako je za oba kaznena djela za Kasala bilo predlagano 16 mjeseci bezuvjetnog zatvora.

Tužiteljstvo je najavilo žalbu na nepravomoćnu presudu, a u slučaju da presuda bude potvrđena i Kasalo unutar dvije godine eventualno opet zgriješi i počini novo kazneno djelo, u kaznu će mu biti uračunata dva mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru. Također mora platiti i 200 eura sudskih troškova.

vezane vijesti

