Slovenci ozbiljno zabrinuti: Hrvati imaju manje poreze, tvrtke nam bježe k njima!

Statistički podaci pokazuju da je Slovenija jedna od zemalja koje prednjače u poreznom opterećenju na plaće, stoga je u samo tri godine došlo do toga da ju je Hrvatska pretekla po primanjima izračunatima po paritetu kupovne moći. Jedno je to od pitanja koja su se ozbiljno počela povlačiti uoči predstojećih parlamentarnih izbora u susjedstvu

Dok se u Hrvatskoj još uvijek vodimo time da je ekonomska situacija u zapadnim državama bolja, čini se da se stvari stubokom mijenjaju. Od samostalnosti smo po osnovnim ekonomskim parametrima gledali u leđa čak i našim susjedima Slovencima, ali od 2022. godine, pokazuju podaci, uspjeli smo ih preteći. Kako javlja slovenska Planet TV, pozivajući se na istraživanje tamošnjeg portala Finance.si, Hrvatska je pretekla Sloveniju po plaćama i kupovnoj moći. Naime još 2022. godine plaća u susjednoj državi, gledajući po paritetu kupovne moći, iznosila je 1378 eura, a u Hrvatskoj je bila gotovo dvostruko niža, svega 730 eura. Lani je pak prosječna plaća po paritetu kupovne moći u Sloveniji iznosila 1792 eura, a u Hrvatskoj – 2036 eura.

Porezno opterećenje Uzrok leži u poreznom opterećenju. Brojni krugovi porezne reforme, koja je počela još u vrijeme u kojem je ministar financija bio Zdravko Marić, doveli su do toga da je porezno opterećenje na plaće u Hrvatskoj sad manje nego u Sloveniji. Naime podaci pokazuju da je udio troškova rada prikupljen u obliku poreza u plaći prosječnog građanina u Hrvatskoj svega 36,6 posto, a u Sloveniji čak 41,7 posto, po čemu se nalazi u europskom vrhu. Osjete to i brojni poduzetnici te su već odlučili ili razmišljaju o preseljenju u – Hrvatsku. 'U Sloveniji ne možemo ponuditi neto plaću za isti bruto iznos kao u Hrvatskoj. Tamo je neto plaća veća i teško ćete naći nekoga tko je zadovoljan time. Kad oglasimo da tražimo vozača, dobijemo više usporedbi s oglasima iz Hrvatske. Kad razgovaram s kolegama i partnerima iz Hrvatske, oni kažu da su plaće za vozače kod njih za 10 do 15 posto više', rekao je Gorazd Pungračič iz ptujske prijevozničko-logističke tvrtke.

Selidba u Hrvatsku Iako su u posljednje vrijeme proširili svoj biznis, razmišljaju o odlasku preko granice jer od Ptuja do Hrvatske ima otprilike sat vremena vožnje. 'Veća su davanja, birokracija je veća, a za isti posao ovdje dobivamo manje. Teško je razvijati poduzeće u takvim uvjetima i voditi ga bez kapitala', ustvrdio je Pungračič. Nije on jedini. Čak i slovenska naftna kompanija Petrol odlučila se na ovakav potez. 'Nadzorni odbor primio je na znanje inicijativu uprave koja namjerava prenijeti dio strateških, razvojnih poslovnih funkcija u Hrvatsku zbog poticajnijeg poslovnog okruženja', stoji u priopćenju Petrola. 'Znamo za mnoge biznise iz Hrvatske koji su uredno odustali od otvaranja bilo čega u Ljubljani jer su rekli da će sve pokrivati iz Zagreba iz logističkih i troškovnih razloga. Hrvatska ima jednu dobru stvar: za male biznise, a mali biznisi u ovom kontekstu znače prihode do milijun eura, omogućuje stopu poreza na dobit od 10 posto, što je značajno niže od dvadesetak posto, koliko je u Sloveniji', rekao je ekonomski analitičar Andrej Grubišić.

Ključno pitanje pred izbore Slovenski mediji pišu da vlada Roberta Goloba ignorira brojne upite slovenskih poduzetnika o lošem i nepoticajnom poslovnom okruženju te njihove zahtjeve za smanjenjem poreznog opterećenja. Rješenje cijele situacije ponudio je, zanimljivo, predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber, a on je nakon nedavnog boravka u Zagrebu ovih dana posjetio i Ljubljanu. 'Ključna je stvar ekonomski rast jer se bez toga ne može financirati ništa što država mora ispunjavati. Slovenija je među državama s najvišim porezima. Ne dobivate novac koji zaslužujete kao građani. S jedne strane, Slovenija ima visoke poreze, ali ih, s druge strane, ne distribuira u javne službe ili zdravstvo. Koliko znam, javne službe ne ispunjavaju zahtjeve Slovenaca. To znači da sustav ne funkcionira i da su potrebne promjene. Ako je sadašnja vlada odgovorna za to, onda je nužna promjena', ustvrdio je Weber za Planet TV te povukao paralelu s Hrvatskom.