Što će Szijjarto reći na Šušnjarove riječi? 'Otkrit ću vam veliku tajnu...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar otkrio je na društvenoj mreži X da nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i OFAC-a već teče Janafom i vjerojatno je stigla u Mađarsku i Slovačku
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pohvalio se na društvenoj mreži X kako putuje u SAD. Tom je prigodom ostavio podulju objavu u kojoj je otkrio planove kojima će nastojati riješiti energetsku krizu u srednjoj Europi.
"Tijekom sljedećih nekoliko dana bit ću u Sjedinjenim Državama na sastancima s američkim dužnosnicima, institucijama i vodećim ljudima u industriji. Ključni prioritet je predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao stup regionalne energetske sigurnosti.
Hrvatska energetska trijada - plin, nafta i, nadamo se uskoro, nuklearna energija - zapadna je po izboru i strategiji. A ako su uvjeti ispravni, otvoreni smo za to da je učinimo još jačom američkom (govorimo o partnerskoj zemlji, zar ne?).
Drugi govore o 'suverenitetu', a istovremeno ostaju ovisni o ruskim izvorima u sva tri. Mi biramo otpornost, saveznike i stvarnu sigurnost", stoji u Šušnjarovoj objavi.
Nafta teče Janafom
Potom je otkrio kako zapadna nafta već teče Janafom prema Mađarskoj i Slovačkoj, unatoč inzistiranjima na tome da bi Hrvatska trebala dopustiti transport ruske nafte preko Omišlja.
"P.S. Otkrit ću vam veliku tajnu. Nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i propisima OFAC-a trenutno teče kroz Jadranski naftovod i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja i saveznika u Mađarskoj i Slovačkoj. Naša infrastruktura isporučuje i može to nastaviti činiti", napisao je ministar Šušnjar.