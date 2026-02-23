Što će Szijjarto reći na Šušnjarove riječi? 'Otkrit ću vam veliku tajnu...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar otkrio je na društvenoj mreži X da nafta koja je u skladu sa sankcijama EU i OFAC-a već teče Janafom i vjerojatno je stigla u Mađarsku i Slovačku

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pohvalio se na društvenoj mreži X kako putuje u SAD. Tom je prigodom ostavio podulju objavu u kojoj je otkrio planove kojima će nastojati riješiti energetsku krizu u srednjoj Europi. "Tijekom sljedećih nekoliko dana bit ću u Sjedinjenim Državama na sastancima s američkim dužnosnicima, institucijama i vodećim ljudima u industriji. Ključni prioritet je predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao stup regionalne energetske sigurnosti.

Hrvatska energetska trijada - plin, nafta i, nadamo se uskoro, nuklearna energija - zapadna je po izboru i strategiji. A ako su uvjeti ispravni, otvoreni smo za to da je učinimo još jačom američkom (govorimo o partnerskoj zemlji, zar ne?). Drugi govore o 'suverenitetu', a istovremeno ostaju ovisni o ruskim izvorima u sva tri. Mi biramo otpornost, saveznike i stvarnu sigurnost", stoji u Šušnjarovoj objavi.

Over the next few days, I will be in the United States for meetings with U.S. officials, institutions, and industry leaders. A key priority is to present Croatia’s gas and oil transport infrastructure as a pillar of regional energy security.



Croatia’s energy triad - gas, oil,… pic.twitter.com/xUAIBDBavf — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 23, 2026